VIDEO: Geen gezelligheid en feest, maar een uitgestorven Den Haag tijdens Koningsnacht

Het had in Den Haag de avond van het Life I Live Festival moeten zijn. De jaarlijkse traditie aan de vooravond van Koningsdag. Honderdduizenden feestende mensen in oranje outfits die tot in de vroege uurtjes uit hun dak gaan bij de verschillende podia in de binnenstad.

Het werd opnieuw een rustige avond. Lege straten in plaats van hossende feestgangers. Nergens in de stad was te merken dat het dinsdag Koningsdag is. Voor het tweede jaar op rij was Den Haag op de grootste feestavond van het jaar volledig uitgestorven.

Oranje blos

De Haagse dichter Max Lerou maakte er een gedicht over:

zoals het was

de straten puilen uit met uitgelaten mensen

terrassen overvol, het circus Jeroen Bosch

stort zich in de draaikolk van het dansende volk

op de wangen van de stad gloeit een oranje blos

zoals het is

Het zijn nu schaduwen die dansen langs de gevels

als hogepriesters uit een ver verleden

terwijl het bruisen van de stad achter mondmaskers verstomt

en zelfs gras op het malieveld het groeien verdomt