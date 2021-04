Rabin Baldewsingh voorgedragen als wethouder in Leidschendam-Voorburg

De 58-jarige Rabin Baldewsingh wordt voorgedragen als wethouder in Leidschendam-Voorburg. Dat heeft de fractie van de Partij van de Arbeid uit die gemeente bekendgemaakt. Baldewsingh was van 2006 tot 2018 wethouder in Den Haag.

Op 22 maart werd bekend dat PvdA-wethouder Nadine Stemerdink de nieuwe burgemeester van Voorschoten werd. Door haar vertrek ontstaat er een vacature voor een PvdA-wethouder, waarvoor Baldewsingh zal worden voorgedragen.

Fractievoorzitter van de PvdA in Leidschendam-Voorburg, Jochem Streefkerk, is blij met Baldewsingh: 'We hebben een ervaren bestuurder voor Leidschendam-Voorburg kunnen voordragen. De fractie is verheugd dat hij zich als echte sociaaldemocraat het komende jaar met passie en energie zal inzetten voor de gemeente.'

Baldewsingh gaat zich inzetten

Baldewsingh heeft zin in zijn nieuwe baan. 'Leidschendam-Voorburg is een prachtige gemeente', zegt hij. 'Ik ga me daar met al mijn ervaring voor inzetten. Vanuit het gedachtegoed van de Partij van de Arbeid en in het belang van alle inwoners van Leidschendam-Voorburg.'

