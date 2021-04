Zorgen om sporthal Noordwijkerhout: 'De Schelft is het hart van de samenleving'

De inwoners van Noordwijkerhout maken zich zorgen. De vrees wordt steeds groter dat hun in november afgebrande sporthal niet wordt herbouwd. 'De Schelft is onmisbaar voor het dorp', zegt Klaas van Duin, voorzitter van Sportraad Noordwijk.

Het verdriet was groot toen sporthal De Schelft in november in vlammen opging. Het multifunctionele centrum was het middelpunt van de activiteiten in Noordwijkerhout. 'Niet alleen de sportverenigingen, maar ook de muziek- en toneelverenigingen en uiteraard de plaatselijke carnavalsvereniging maakten gebruik van De Schelft', legt Van Duin uit.

En dus kwam het hele dorp in actie. 'De reactie van de mensen na de brand spreekt boekdelen', vervolgt de voorzitter van de sportraad. 'Iedereen kwam onmiddellijk in actie met crowdfundingsacties om de verenigingen te kunnen opvangen. Er is nu zelfs een petitie opgestart. Het toont weer aan dat De Schelft in het hart van de Noordwijkerhoutse samenleving staat. Het hoort in het dorp.'

Tijdelijke voorziening

De gemeente Noordwijk is er echter nog niet van overtuigd dat de afgebrande sporthal herbouwd moet worden, zo blijkt uit een brief die het college vorige week naar de gemeenteraad heeft gestuurd. 'Het leek erop dat er na de brand adequaat gereageerd werd en een tijdelijke voorziening zou worden gebouwd en een onderzoek zou komen voor een definitieve vervanging', vertelt Van Duin in het radioprogramma West Wordt Wakker.

Maar bijna een half jaar na de brand lijken er toch twijfels te zijn bij het gemeentebestuur. 'Er ging vorige week een brief naar de raad, waarin een aantal dingen rond de herbouw mogelijk en eventueel worden genoemd. Dat heeft ervoor gezorgd dat er zorgen zijn bij ons of er überhaupt wel voorzieningen in Noordwijkerhout gaan komen.'

Prijskaartje is logisch

Het grootste struikelblok lijken de financiën te zijn. 'We kunnen niet ontkennen dat een multifunctioneel centrum moeilijk te exploiteren is', geeft Van Duin toe. 'Het vraagt een flinke investering met jaarlijks een exploitatieprobleem. Zelfs bij de oude hal moest er geld bij. Maar het is een voorziening voor het hele dorp en dat daar dan een prijskaartje aan hangt is logisch. Het zal zeker te maken hebben met de twijfels over de investering, maar De Schelft is echt onmisbaar in het dorp.'

Volgens Van Duin blijkt dat ook wel uit de reacties op de brief. 'Alle verenigingen zoeken elkaar bij dit soort signalen direct op om te kijken of het allemaal wel goed komt. Je merkt aan alles dat iedereen zich zorgen maakt. Zowel over de trage voortgang van de tijdelijke voorziening als over de brief van het college richting de raad.'

