Feest in Leids park en Delft roept mensen op weg te blijven; drukte op Koningsdag

Op de N208 richting de bollenvelden in Lisse is er een vertraging van bijna een half uur. Een wijkagent in Hillegom spreekt van een 'chaos'. In heel Nederland is het druk in parken en op straat vanwege het mooie weer en Koningsdag. Ook de gemeente Delft roept mensen op om niet meer naar de binnenstad te komen 'als dat niet nodig is'.

In het Leidse park het Plantsoen lijken de coronamaatregelen vergeten te zijn. Op beelden is te zien dat er muziek wordt gedraaid, mensen dicht op elkaar staan en de politie aanwezig is. 'Het lijkt een mini-Vondelpark', zegt een verslaggever daar. 'Er zijn ook een heleboel boa's en politieagenten. Die hebben tegen de jongeren gezegd: wegwezen hier, het feestje is afgelopen.' Het park wordt ontruimd, meldt de verslaggever.

Drukte in het Plantsoen op Koningsdag | Foto: Omroep West

Viroloog en OMT-lid bezorgd over volle parken

Viroloog en OMT-lid Marion Koopmans zegt dat ze bezorgd heeft gezien hoe druk het in sommige steden en parken was dinsdag. Bij het programma Nieuws en Co op NPO Radio 1 zei ze dat de grote bijeenkomsten 'zorgelijk' zijn met het oog op het coronavirus. 'Maar het is ook begrijpelijk, mensen willen ruimte voor activiteiten', aldus Koopmans. 'Alleen kunnen we ons niet veel permitteren.'

Volgens de viroloog maakt het niet zoveel uit dat het buiten was. 'Als je op afstand blijft, is er buiten nauwelijks kans op besmetting, maar als je hutjemutje gaat staan en gaat zingen, dan is er een groter risico op besmetting met het coronavirus.'

