Alleen materiële schade bij grote brand in Naaldwijk: 'Gelukkig ver weg van de dieren'

De eigenaar van het terrein, Jan Olsthoorn van de Olsthoorn Ranch, werd vroeg uit zijn bed gebeld: 'Ze belden dat er brand was en toen ben ik als een speer op mijn fiets gestapt. Mijn grootste zorg was de dieren. Omdat ik alleen was, zou het me nooit lukken om alle paarden en koeien uit de stal te krijgen als daar brand zou zijn. Gelukkig was de brand ver weg van beesten'.

De oorzaak van de brand is nog onduidelijk. Volgens een woordvoerder van de brandweer is het deel van het kassencomplex waar de brand woedde, nu vooral in gebruik als opslagplek. Olsthoorn: 'Er stonden spullen van mij en van wat anderen opgeslagen. Daar is niet veel meer van over'. Bij de brand zijn geen gewonden gevallen. De brandweer heeft een drone ingezet om een overzicht van de ontwikkeling van de brand te krijgen.

Geen gevaarlijke stoffen

De brandweer heeft het vuur vanaf meerdere kanten met tankautospuiten bestreden. Omstreeks 6.15 uur gaf de brandweer het signaal 'brand meester.' Volgens een woordvoerder van de brandweer valt de schade aan de buitenkant van het complex mee. Ook heeft de brandweer metingen verricht in de omgeving, maar daarbij zijn geen gevaarlijke stoffen aangetroffen.

De Ranch zelf heeft alleen water- en rookschade. Olsthoorn: 'Het is zoals het is. Ik wil niet nadenken over hoe groot de schade is. Het is nu gewoon opstaan en doorgaan. Het bedrijf kan gewoon doorgaan'. Ondertussen staat de hele familie al te dweilen in de ranch en in het restaurant.