Terrassen straks na half jaar eindelijk weer open: 'Alleen maar meer van horecavak gaan houden'

'De zon schijnt hè, dus wij zijn bijzonder prettig gestemd', zegt Soekhoe, tevens vertegenwoordiger van Koninklijke Horeca Nederland afdeling Den Haag, in West wordt Wakker op Radio West. 'We hebben tot gisteravond laat doorgewerkt om ervoor te zorgen dat het terras schoon is en om 12 uur gaan we lekker open, een mooie eerste dag om mee te maken.'

Niet alleen de horecaondernemer zelf is blij dat er eindelijk weer meer kan vanaf vandaag, hij ziet die blije gezichten ook bij zijn medewerkers, die eveneens staan te trappelen om mensen weer te kunnen verwennen. 'Die gastvrijheid, dat zit in je bloed, daar word je mee geboren. Dat gaat niet weg, ook niet als je zo lang bent dicht geweest. We zijn zelfs alleen maar meer van ons vak gaan houden door de afgelopen periode.'

Liefde voor de horeca

Soekhoe heeft altijd de moed erin gehouden en bleef positief gestemd, hoe moeilijk de situatie soms ook was. 'Maar die positiviteit breng je wel over op je medewerkers. Ook zij bleven gemotiveerd, je ziet de liefde er vanaf stralen. Of dat nou was tijdens het opknappen van de zaak of gewoon even door een glimlach naar een passant, het zijn mensen die hun werk met hart en ziel doen, dat zag je ook de afgelopen periode terug bij de horeca in Den Haag. Het is een mooie branche, met mooie mensen en mooie producten.'

Dat sommige ondernemers hun zaak dichthouden uit solidariteit met de zorg klinkt nobel, maar toch denkt Soekhoe er het zijne van. 'We hebben altijd oog gehad voor de zorg, die solidariteit is er altijd geweest. Ook na sluiting van de horeca. Om nu met deze versoepeling dicht te blijven, nog steeds volop gebruik te blijven maken van steun van de overheid, dat is voor mij geen ondernemerschap.'

Zonnescherm tegen smeltende chocola

Ook bij de Chocolate Company in Leiden wordt alles in gereedheid gebracht voor de ‘grande opening’. Hier is het alleen zaak de producten juist zo goed mogelijk tegen die vrolijk brandende lentezon te beschermen.

'Dat is wel eens mis gegaan', bekent de medewerkster lachend. 'De zon staat nu volop op de zijkant van de winkel, dus dan doen we gewoon het scherm dicht. We zijn vooral blij dat onze klanten straks hun chocoladebroodje of gebakje weer lekker kunnen eten in de buitenlucht.'

Ook in Leiden staan de terrassen uitgestald om weer open te gaan | Foto: Omroep West

Regels voor terrasbezoek

Terrasbezoek is wel gebonden aan een aantal regels. Je moet vooraf reserveren. Per tafel mogen maximaal twee mensen zitten, die ook 1,5 meter afstand moeten houden tenzij zij tot hetzelfde huishouden behoren. Bezoekers mogen alleen voor toilet- en garderobebezoek of om af te rekenen naar binnen. Daar moet dan wel een mondkapje op.

