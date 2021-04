Lange rij voor Ikea Delft: 'Had ik maar een afspraak kunnen maken'

Samen met een paar honderd anderen wachten tot de deuren om 10.00 uur open gaan. Een klant die voor zijn nieuwe huis een aantal meubelen hoopt in te slaan, baalt en laat aan de verslaggever van Omroep West weten dat winkelen op afspraak toch wel zijn voordelen had.

Winkels mogen weer open zonder afspraak, wat leidt tot lange rijen bij IKEA | Foto: Omroep West

'Dan had ik nu niet in zo'n rij gestaan.' Hoewel hij als nummer vier naar binnen mag, wordt zijn geduld danig op de proef gesteld. 'We staan hier sinds kwart over negen, toen zagen we al dat de drukte begon toe te nemen.' Hij hoopt eenmaal binnen een zo compleet mogelijk nieuw interieur te kunnen verzamelen, zodat hij niet nog eens terug hoeft. 'We gaan dit weekend verhuizen, alles wat we nu mee kunnen nemen, gaat mee.'

Geen hekken bij Leidse modezaak

In Leiden gaat het er een stuk gemoedelijker aan toe. Bij de herenmodezaak van Bas de Wit aan het Vijf Meiplein staan vooralsnog geen dranghekken of andere maatregelen om mensen op afstand te houden.

'Wij zijn super blij dat we weer gewoon open mogen, ook al is het met restricties. We hebben een oppervlakte van 125 vierkante meter, dus dat betekent in ons geval maximaal vijf personen tegelijk in de winkel.'

Corona en ramkraak krijgen eigenaar er niet onder

De Wit heeft de afgelopen periode behoorlijk wat voor zijn kiezen gehad. Niet alleen door corona, maar zijn zaak was meerdere keren toe doelwit van een ramkraak. 'De eerste keer waren we nog dicht, de tweede keer was toen we net weer open waren gegaan voor winkelen op afspraak.' Ondanks dat de schrik er goed in zat, kijkt De Wit vooral naar de toekomst. 'We mogen weer open en zijn super blij. We hebben nu ook paaltjes voor de deur en rolluiken geplaatst, we zijn goed beveiligd.'

Hij hoopt op veel aanloop, hoewel zijn vaste klanten hem de afgelopen periode via online shoppen sowieso wisten te vinden. 'We mogen niet klagen', zegt De Wit. 'Maar volledig open is natuurlijk veel beter. Dit is waar we het voor doen.'

Voorzorgsmaatregelen bij winkels in Den Haag

Op de Grote Marktstraat in Den Haag, waar onder andere De Bijenkorf en HEMA zijn gevestigd, hebben de meeste winkels voorzorgsmaatregelen getroffen met hekken en tape op de grond. Bij veel winkels kunnen klanten meteen doorlopen. Bij kledingwinkels als Berschka, TK Maxx, Stradivarius en Primark staan wel lange rijen.

In de smalle Spuistraat is het relatief rustig. Hier geen rijen, op twee winkels na waar sportkleding en -schoenen worden verkocht. De meeste mensen houden zich aan de aangegeven looprichting.

Regels voor winkelbezoek

Niet-essentiële winkels sluiten om 20.00 uur. Er mag een maximaal aantal klanten binnen zijn, één klant per 25 vierkante meter. Voor een gemiddelde winkel komt dat neer op 8 tot 10 klanten die tegelijk in een zaak mogen zijn. Een mondkapje binnen blijft verplicht. Ook moet anderhalve meter afstand worden gehouden.

