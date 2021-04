Vijftien en zes maanden cel voor bekogelen brandweer met vuurwerk

De brandweer moest tijdens de jaarwisseling verschillende malen uitrukken om het vreugdevuur op de kruising in Delft te blussen. De spuitgasten liepen niet alleen gevaar doordat er vuurwerk naar hen werd gegooid. Ook de zware rotjes die in het vuur werden gegooid, dat vol metaal en glas lag, had voor ernstige verwondingen kunnen zorgen. De scherven hadden volgens de rechtbank dwars door de beschermende kleding van de brandweerlieden kunnen gaan. De rechter meent dat het louter toeval is dat er bij de brandweer geen gewonden zijn gevallen.

Mateusz A. ontkende tijdens de zitting twee weken geleden dat hij de brandweer bekogeld had met vuurwerk, maar op een filmpje was te zien dat hij wel degelijk iets gooide in de richting van de brandweerlieden. Bij A. werd thuis ook een doorgeladen pistool gevonden. Hij wilde die weggooien toen de politie zijn woning op 22 januari dit jaar binnenviel. Ook bezat hij 100 gram hasj. De celstraf van vijftien maanden is gelijk aan de strafeis van het Openbaar Ministerie.

Andere gangmaker

Percy T. uit Delft was volgens buurtbewoners een andere gangmaker van het vreugdevuur op de kruising tijdens de jaarwisseling. Hij liet vuurwerk in het vreugdewerk ontploffen terwijl brandweerlieden op korte afstand stonden te blussen, en zou de brandweerlieden zelf ook bekogeld hebben.

De man verzette zich tegen zijn arrestatie door de politie, en zou daarbij een agent bij de keel gegrepen hebben. Hij was onder invloed van drank en lachgas. Het schuim zou op zijn mond hebben gestaan. Het OM had tegen T. vier maanden cel geëist, maar de rechtbank geeft hem twee maanden meer vanwege het heftig geweld. De komende jaarwisseling moet hij binnen blijven.