Feestvreugde bij winkels, maar slapeloze nachten zijn niet voorbij

Die somberheid is niet één-twee-drie terug te vinden in de reacties van de winkeliers in de winkelstraat van Lisse. Daar zijn ze uitgelaten en blij. Eén van de ondernemers overwoog zelfs ballonnen op te hangen bij de ingang, maar dat vond ze bij nader inzien toch een beetje te uitbundig. 'Het is echt een feestje', zegt een andere winkelier. 'We hebben er zo naar uitgekeken dat we weer open kunnen zijn zonder afspraken.'

Toch zijn er zorgen voor de lange termijn. 'Je gaat nu weer fullspeed aan het werk omdat de winkel weer open mag. Maar alle achterstanden die er nog liggen, dat geeft zeker slapeloze nachten', zegt de voorzitter van MKB Bollenstreek, Cor Vork. Volgens hem hebben de winkeliers flink wat schulden opgebouwd, ondanks de oplossingen die door de overheid zijn geboden. 'Dat kost nog heel veel jaren om te herstellen.'

'Moeten duizenden euro's inhalen'

Eén van de winkeliers in Lisse beaamt de lastige situatie. 'Op een gegeven moment is er een grens: hoeveel privégeld ga je er nog in stoppen? Het houdt een keer op. Maar je wil het ook niet laten klappen. We moeten echt nog wel duizenden euro's in gaan halen.'

Het mag de pret niet drukken bij de klanten in de winkels. 'Dit is geweldig, ik heb er zo naar uitgekeken', zegt een van de klanten. 'Ik word weer helemaal blij', zegt een klant die net meerdere kussens heeft gekocht. 'We mogen weer!'

