Non-food kooplui mogen weer op de markt: 'Heerlijk om er weer te zijn'

'Daar gaat de eerste 1,5 meter sinds 5 maanden', lacht stoffenhandelaar Mark Blom terwijl hij een stuk stof afknipt voor een vroege klant. Hij kon de afgelopen maanden online nog wel wat verkopen, maar is toch blij dat 'ie weer terug is. 'Financieel valt de schade enigszins mee door de online verkoop', legt Blom uit. 'Maar je mist toch het contact van de markt, waar mensen elkaar ontmoeten en waar het gebeurt.'

Het is nog onduidelijk hoeveel van zijn collega's uit de non-food het niet zullen redden. 'Dat zullen we pas later in het jaar gaan zien', zegt Soufian El Massre van de Vereniging voor Ambulante Handel Leiden. 'Ik weet dat er in Leiden een paar collega's al gestopt zijn, maar in de nasleep zal duidelijk worden waar de klappen zullen vallen.'

Bevrijdend

Blom staat in ieder geval vrolijk achter zijn stoffen. 'Het voelt bevrijdend en het is heerlijk om er weer te zijn. Ik heb al wat klanten gesproken en dan lijkt het alsof je niet weg bent geweest. Maar het is gewoon heel lekker om je werk weer te kunnen doen.'

LEES OOK: De terrassen zijn weer open: 'We waren eraan toe'