'Mannen missen na miskraam partner vaak luisterend oor', Voorburgse Bas richt platform op

Met een platform voor mannen met een kinderwens en het omgaan met niet voltooide zwangerschappen hoopt de 40-jarige Bas Janse uit Voorburg een einde te maken aan het beeld van de stoere man zonder emoties, die ook nog eens nergens terecht kan met zijn verhaal. Bas weet zelf na twee miskramen van zijn vriendin hoe moeilijk het is om als toekomstige vader een luisterend oor te vinden. 'Ik voelde me vergeten.'

Bas heeft behoefte aan het delen van zijn verhaal en gaat online op zoek naar lotgenoten, waarbij het hem verbaast dat zo'n beetje alle handvatten die worden aangereikt, gericht zijn op de vrouw. De Voorburger besloot daarop zelf een website in het leven te roepen, waarop mannen met vergelijkbare ervaringen hun verhaal kunnen doen in plaats van een eenzame strijd te voeren: de Vergeten Vader.

De site is nu nog gekoppeld aan een besloten Facebookgroep, maar wat Bas betreft groeit deze uit tot een landelijk platform waarbij diverse instanties zijn aangesloten, die samen voor de juiste ondersteuning kunnen zorgen. 'Belangrijk is dat mannen onder elkaar, zonder tussenkomst en meelezen van je vrouw of vriendin, hun verhaal doen en steun kunnen vinden. Met elkaar ervaring uitwisselen over hoe mannen omgaan met emoties die gepaard gaan met de zwangerschap, maar vooral wanneer een zwangerschap vroegtijdig eindigt.' Volgens Bas heerst er te veel het stigma dat een man stoer moet zijn, niet mag huilen. 'En dus zijn emoties niet mag tonen. Dat vind ik onzin', zegt hij.

Verhaal vertellen binnen een veilige omgeving

Dat vinden ze ook bij de vruchtbaarheidskliniek waar zijn vriendin onder behandeling staat, in de hoop samen met Bas een kindje te krijgen. 'Zij vonden mijn initiatief meteen een goed idee en willen daarin met ons samenwerken. Zij kunnen dan bijvoorbeeld mensen doorverwijzen naar de website.' En daar is Bas heel blij mee. 'Hoe meer dit uit de schaduw wordt gehaald, hoe meer mannen hun verhaal durven vertellen.'

Zijn website is amper een week in de lucht en sorteert al effect. Sinds Bas daarop zijn verhaal openlijk heeft gedeeld, krijgt hij reacties van mannen die eenzelfde ervaring hebben. 'De drempel om te delen wordt voor hen lager. Of je nou jaren geleden een miskraam hebt meegemaakt of zeer recent, dat maakt niet uit. Het gaat erom dat mannen hun verhaal willen en kunnen doen, binnen een veilige omgeving. Ik wil laten zien dat ze zeker niet alleen zijn en die emoties juist mogen ventileren.'

