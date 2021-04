Nieuw hotel op Scheveningen krijgt toch eigen garage: sluiting afgewend

Begin februari bleek dat Den Haag en de ontwikkelaar een hoogoplopende ruzie hadden over de bouw van de ondergrondse garage in de duinen. De gemeente had met VolkerWessels afgesproken dat het hotel pas open mocht als er voldoende parkeerplekken zouden zijn. De bedoeling was dat die in de garage zouden komen. Maar VolkerWessels wilde een bijdrage van de gemeente voor de bouw ervan, omdat er vervuilde grond zou zijn aangetroffen.

De gemeente was dat echter niet van plan. 'Daar voel ik me niet toe geroepen', aldus wethouder Anne Mulder (VVD, stadsontwikkeling) tijdens een vergadering. Daardoor ontstond een soort patstelling. Want omdat in de contracten tussen de bouwer en de gemeente geen harde bouwplicht was opgenomen, kon de wethouder VolkerWessels ook niet tot realisatie dwingen.

Grote irritatie in de politiek

Dit tot grote irritatie van de gemeenteraad. Die steunde de wethouder in de opstelling dat er geen geld naar de bouwer mocht voor de garage. Daarnaast eiste de politiek dat er snel een akkoord moest komen, anders zou de gemeente het hotel moeten sluiten.

Ondanks de frictie bleven de gemeente en VolkerWessels ondertussen wel met elkaar in gesprek. Daarbij werd overeengekomen dat er tijdelijk parkeerplekken op straat zouden komen, zodat het hotel in ieder geval gasten kon ontvangen. De ontwikkelaar beloofde in ruil daarvoor binnen vijf jaar alsnog de garage te bouwen. De wethouder waarschuwde echter ook dat hij en het bedrijf daarover binnen twee maanden harde afspraken moesten hebben gemaakt. Anders moest het hotel alsnog dicht.

Nu harde afspraken gemaakt

Die afspraken staan nu ook op papier, maakte de gemeente bekend. De garage komt er nu zo snel mogelijk, maar moet dus voor 1 maart 2026 klaar zijn voor gebruik. Tot dat moment kunnen de gasten van het hotel gebruik maken van ten minste 114 tijdelijke parkeerplaatsen op straat. Deze openbare parkeerplaatsen vallen onder het parkeerregime van de gemeente en komen weer te vervallen op het moment dat de parkeergarage in gebruik genomen kan worden.

Wethouder Anne Mulder laat in een verklaring weten dat hij blij is dat er nu een akkoord is. 'Het is goed dat nu met de ondertekening van deze harde afspraken de dreigende sluiting van het nieuwe Inntel hotel afgewend is en de verdere ontwikkeling van het Noordelijk Havenhoofd kan doorgaan.'

