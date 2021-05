Charel krijgt kogel door ruit, maar voelt zich door huisbaas niet serieus genomen

Een woning aan de Van Mierisstraat in Den Haag is een week geleden, op dinsdagochtend, beschoten. Een kogel vloog door het raam van de woonkamer en kaatste via de muur en het plafond naar de grond. De 24-jarige bewoonster, Charel Bhagwant, lag te slapen. Zij bleef ongedeerd. Volgens de politie heeft iemand een waarschuwing willen afgeven, maar Charel heeft geen idee waarom.

Ze dacht eerst nog dat de verwarming met een knal kapot was gesprongen, en dat een onderdeel van de cv misschien tegen een glas op tafel was gevlogen, maar al snel drong het tot haar door dat het stuk metaal op de grond een kogel moest zijn, en dat de glassplinters van het woonkamerraam kwamen. 'Je bent bang, ik ben een vrouw van 24 en ik woon alleen en ik dacht 'is dit überhaupt voor mij bedoeld?' Ik heb altijd wel mijn woordje klaar, maar op dat moment voelde ik me heel erg kwetsbaar.'

'Het is je woning, dat hoort je veilige omgeving te zijn. En als je dan wordt gepakt in wat je veilige omgeving zou moeten zijn, dan doet dat echt wel wat met je.' vertelt Charel in haar woonkamer. Haar ogen dwalen steeds af naar het dichtgeplakte kogelgat in het raam en de gaten die de kogel in de zonwering heeft gemaakt.

Waarschuwingsschot

De recherche heeft onderzoek gedaan in het studio-appartement van de rechtenstudente. Eén van de rechercheurs sprak van 'een waarschuwingsschot', hoog door de ruit. De glaszetter die de eerste reparatie kwam uitvoeren vertelde dat er van dichtbij geschoten moet zijn, gezien het kleine gat en de grote hoeveelheid splinters.

'Door de schok ben ik met mijn blote voeten door het glas gelopen, en ik ben eerst nog gaan stofzuigen voor ik de politie belde. Of het voor mij bedoeld was weet de politie nog niet, maar ik wil hier sowieso weg want dit gaat om mijn leven. Ik ga niet wachten tot de politie het heeft uitgezocht, ik wil hier nu weg.' De politie laat weten dat de aanleiding voor de schietpartij niet duidelijk is geworden.

Berging blijkt hangplek

Charel woont ruim twee jaar in de Van Mierisstraat, maar een plezier is dat nooit geweest. De kogel is slechts de spreekwoordelijke druppel. Overlast heeft de studente al veel langer. Ze heeft van haar inpandige berging een slaapkamer gemaakt, omdat het met een bed in de woonkamer wel heel krap is. Het bed staat tegen de buitendeur van de berging, en er zitten drie sloten op de deur. 'Van de vorige bewoner al, want er is een keer ingebroken', aldus Charel.

Aan de andere kant van de bergingdeur is een gangetje met de bergingen van de overige bewoners van het portiek, en in dat gangetje is een deur naar buiten. Het slot van die deur is geforceerd, de deur kan dus altijd van buitenaf worden geopend en het gangetje wordt gebruikt door jongelui om te blowen, te roken en te drinken.

Afval in de gang

In het gangetje hangt de verschraalde, zure rooklucht van een nachtcafé. Charel heeft de naden van haar bergingdeur dicht gekit. 'Om te zorgen dat de stank niet in mijn slaapkamer komt, maar dat heeft niet echt succes gehad.'

De studente zet geregeld een vuilniszak in de gang waar de jongelui hun afval in kunnen dumpen. De zak zit vol met plastic snackbakjes, sausbakjes, lege sigarettenpakjes en energiedrankblikjes. En ernaast ligt een stapel van nog veel meer zooi, vooral sigarettenverpakkingen en half opgerookte peuken. Een lege bierkrat dient als plek om op te zitten. 'Ik heb ze gevraagd om hier niet te komen, maar ze luisteren niet. Ik heb gevraagd of ze 's nachts stil willen zijn, en dan zeggen ze 'ja mevrouw', maar ze doen het niet, en om drie uur 's nachts ga ik er niet meer heen want wie weet wat ze dan allemaal op hebben en hoe ze dan reageren.'

Klagen helpt niet

Charel en haar buren hebben geklaagd bij de woningcorporatie, Haag Wonen, maar die reageert volgens hen niet snel genoeg 'Ik heb ze vorige week nog gesproken over het slot, dat zou maandag worden gerepareerd. Dat is niet gebeurd. Iedereen kan hier naar binnen en dat maakt ze allemaal niet uit.'

Of de kogel door de ruit iets te maken heeft met de jongelui in de berging durft Charel niet te zeggen. Wel hoopt ze dat de politie wat kan met camerabeelden van een bewakingscamera om de hoek, bij de hindoetempel waar ze vrijwilligerswerk doet. 'Als ze met de auto waren moeten ze daar langs zijn gekomen.' Volgens de politie heeft het onderzoek naar de daders niets opgeleverd.

Advocaat

De jonge vrouw wil dat Haag Wonen een andere woning voor haar zoekt. 'Ik heb woensdag gebeld. Ik werd uitgelachen en ze zeiden dat ik maar naar de gemeente moest.' Charel denkt erover een advocaat in de arm te nemen. 'Ik heb heel hard gewerkt en gespaard om ooit een eigen huis te kunnen kopen, maar als ik dat geld nu moet uitgeven aan een advocaat dan moet dat maar.'

Haag Wonen laat in een reactie weten dat Charel niet door de betreffende medewerker is uitgelachen aan de telefoon. Een woordvoerder zegt het te betreuren als die indruk is ontstaan. Wel moet Charel voor een urgentieverklaring inderdaad bij de gemeente zijn, en andere woningen liggen niet voor het oprapen.

Slot alweer gesloopt

Wat betreft de hangjongeren en het kapotte slot zegt Haag Wonen dat de situatie sinds maart bij hen bekend is, omdat Charel toen namens de portiekbewoners een mail heeft gestuurd. Het slot is gerepareerd, maar weer opnieuw gesloopt. De corporatie belooft het weer te zullen laten maken, en zegt samen met de politie te willen werken aan een einde aan de overlast van de jongeren in de algemene ruimte.