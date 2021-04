Geen spoorstaking vanwege akkoord over cao

De spoorstakingen zijn voorlopig van de baan doordat onderhandelingen tussen vakbond FNV en ProRail resultaat hebben opgeleverd. De treinen rijden daarom donderdag volgens de dienstregeling. Wel was er tijdelijk vertraging voor reizigers tussen Den Haag HS en Schiedam Centrum, in verband met een seinstoring, maar die is inmiddels voorbij.

Voor donderdagochtend waren er acties van de verkeersleiders aangekondigd in de regio's Den Haag, Rotterdam, Dordrecht en Roosendaal. Het treinverkeer zou dan tussen 6.00 uur en 8.00 uur niet rijden. Woensdag is er al wel actiegevoerd in de regio's Utrecht, Amsterdam en Alkmaar. En voor vrijdag stonden er tijdelijke stakingen in de regio's Eindhoven, Maastricht, Arnhem, Zwolle en Groningen op de planning.

FNV en ProRail zijn nog bezig om de laatste details van het cao-akkoord uit te werken, laat FNV woensdag weten in een verklaring. 'Het woord is nu aan de leden', zegt Michiel Boer, bestuurder van FNV Spoor. 'Als die het akkoord goedkeuren, is er een nieuwe cao en zijn acties helemaal van de baan.' Details van het cao-akkoord zijn waarschijnlijk donderdag bekend.

Nieuwe pensioenregeling

'Meer loon en voor mensen is het mogelijk om eerder te stoppen met werken', legt Huub van den Dunnen donderdagmorgen de belangrijkste punten uit het akkoord in West Wordt Wakker uit. 'Het grootste struikelpunt was vooral wie er wel of niet gebruik mag maken van de nieuwe pensioenregeling. De afspraak was dat dit voor mensen met zware beroepen zou gelden, maar er was niet op papier gezet voor wie dat zou gelden. Daar zijn we nu uit.'

Het was woensdag na afloop van de staking druk in de treinen. Volgens Van den Dunnen was dat ook in coronatijd niet te voorkomen. 'We zijn lang met elkaar in gesprek geweest, maar het was nu onontkoombaar dat we actie zouden voeren. We hebben geprobeerd dit zo verantwoord mogelijk te doen, maar dat het dan toch druk is in de treinen als ze weer gaan rijden is ook een beetje de verantwoordelijkheid van de mensen zelf.'