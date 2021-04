Nieuw busstation en nog eens ruim duizend woningen in Leids stationsgebied

Al jaren is de gemeente bezig met het ontwikkelen van het stationsgebied. In 2012 werd dat vastgelegd in een stedenbouwkundig plan. Meerdere bouwprojecten zijn sindsdien al van start gegaan, maar lang nog niet alles. De achterliggende visie is nu aangepast. De komst van woningen blijft, maar veel eerdere ideeën gaan niet door, aldus mediapartner Sleutelstad.

Het busstation blijft op dezelfde plek, maar wordt volledig vernieuwd en er komt een dak op. Daardoor kunnen mensen binnen wachten en komt er de mogelijkheid om vanaf het treinstation in een keer door te lopen naar de bussen. Bovenop het busstation komen kantoren en woningen. De bussen zelf zullen een andere route gaan rijden. Niet meer over de Stationsweg, maar via de Plesmanlaan richting de binnenstad.

Groen en autoluw, maar niet klimaatneutraal

In de plannen voor het stationsgebied is de auto te gast. De Stationsweg en de Steenstraat moeten een groene loper worden waar auto's maar in beperkte mate welkom zijn en bussen helemaal niet rijden.

Anders dan in de vroegere plannen wordt de entree van de stad - de twee stationspleinen - 'maximaal groen' volgens duurzaamheidswethouder Ashley North. 'Ze worden omzoomd met bomen.' Het moet op deze manier een aantrekkelijk gebied worden waar mensen elkaar ontmoeten en blijven hangen. Er wordt daarvoor zelfs een blok minder bebouwd dan in eerdere plannen. Helemaal klimaatneutraal wordt het niet. Dat is door de hoge dichtheid en de al bestaande gebouwen niet meer mogelijk.

Leiden Centraal | Foto: Chris de Waard

Maximale bouwhoogte bij nieuwe woningen

Naast een vernieuwd busstation en veel groen, moeten er ook veel woningen komen. De inschatting is op dit moment zo'n 1000 tot 1200. Dat gebeurt onder meer op de plek van de oude busremise van Connexxion, die de gemeente in 2018 aankocht. Verder wordt de Morspoort omgevormd tot een plek voor woningen. Daar tussenin wordt op meerdere locaties wonen gecombineerd met op de eerste etages onder meer kantoorruimte.

Het zullen massieve gebouwen worden die flink de lucht in gaan. Het stadsbestuur wil echter niet dat je er in de historische binnenstad te veel van merkt. Daarom hebben ze een maximum ingesteld van zeventig meter. Of dat echt het plafond wordt, is nog niet zeker. Stedenbouwkundige van de gemeente Leiden, Leon de Laat, liet eerder weten dat de deur voor hoogbouw hoger dan zeventig meter in het stationsgebied open staat.

To do-list: parkeeronderzoek en geld vrijmaken

De plannen zijn niet in beton gegoten. Voor veel onderdelen moet nog een oplossing gezocht worden. Zo moet er nog onderzoek worden gedaan naar het parkeren en moet er een alternatief komen voor het Sociaal Pension. De beschermde woonvorm van Stichting de Binnenvest zit nu in de voormalige kazerne aan het Morspad. Verder moet er voor zo'n beetje alles nog geld worden vrij gemaakt.

De gemeenteraad beslist binnenkort over de gebiedsvisie voor het stationsgebied. Daarna moeten de plannen worden uitgevoerd. Dat kan tientallen jaren duren.

