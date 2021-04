Basketballers ZZ Leiden en The Hague Royals sneuvelen in bekertoernooi

Bij de wedstrijd in Limburg lukte het geen van beide ploegen een solide voorsprong op te bouwen. Aan het begin van het laatste kwart stond het gelijk, 64-64. Even leken de Leidenaren de wedstrijd naar zich toe te trekken, toen Leiden een 83-85 voorsprong pakte, Maar de Limburgers bleken over een beter schot in de slotfase te beschikken, waardoor Leiden in het bekertoernooi blijven steken in de kwartfinales.

Leiden krijgt snel de kans om zich tegen Weert te revancheren. Beide clubs zijn in de eerste ronde van de play-offs ook aan elkaar gekoppeld. Deze wedstrijden worden op 8 en 11 mei gespeeld.

The Hague Royals kansloos

Ook The Hague Royals slaagde er niet in de halve finales te bereiken. De ploeg die dit seizoen debuteerde op het hoogste niveau, was in de uitwedstrijd tegen Landstede kansloos. De Hagenaars kwamen met 89-58 niet in de buurt van een overwinning.