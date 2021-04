Chalisa wil de nieuwe Klaasje van K3 worden: 'Nu zing ik op de werkvloer'

Inmiddels heeft Chalisa er twee online audities opzitten en mag ze zaterdag een live auditie doen. Als ze hier ook doorheen komt is de volgende stap een auditie in een programma op de landelijke televisie waar heel Nederland met haar kan kennis maken. 'Ik was echt al fan van ze van kleins af aan. Ik dacht toen ik zou wel mee willen doen als ik oud genoeg ben', zegt Chalisa. Nu heeft ze die kans dus gepakt.

Of ze een podiumbeest is? 'Dat is een hele goede vraag', zegt Chalisa. 'Ik heb een paar keer opgetreden op school en daar is het ook bij gebleven, omdat ik hele erge faalangst heb. Maar ik probeer mij eroverheen te zetten door uitdagingen aan te gaan. Als ik op het podium sta voel ik mij toch ook erg vrij en blij. En het lijkt mij heerlijk om voor kinderen te zingen en ze te zien dansen en glinsteren.'

Zingen op de werkvloer

Nu is de werkvloer van de McDonald's, waar Chalisa een bijbaantje heeft, de plek waar zij zingt. 'Ze heeft hele mooie noten en kan echt heel hoog zingen', zegt collega Marissa. 'Ja ik vind echt dat ze heel goed kan zingen', vertelt ook een andere collega. 'Bovendien is ze vrolijk, spontaan en kun je erg met haar lachen. Ik hoop echt dat zij bij K3 komt en een grote ster wordt.'

De laatste vraag. De zangeressen die nu in K3 zitten hebben de haarkleur rood, zwart en blond. Is het geen probleem als Chalisa met zwart haar de blonde Klaasje vervangt? 'Tijdens de auditie heb ik gezegd dat ik mijn haar wel blond wil verven', zegt Chalisa met een lach. 'Maar daar heb ik nu een beetje spijt van.' Het favoriete K3-nummer van Chalisa is 'Jij bent de bom'. Komende zaterdag hoopt ze daarmee de jury omver te blazen.