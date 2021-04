Zeiljacht strandt onder Pier: 'Schipper dacht dat het de haven was'

De KNRM Scheveningen heeft de onfortuinlijke schipper van zijn jacht gehaald. Marnix Jansen was bij de reddingsactie. 'De politie trof het jacht aan en heeft ons toen gewaarschuwd. We zijn er met twee boten heen gegaan. Op het jacht zat een Duitstalige meneer die ons vertelde dat hij alleen was. Hij was gelukkig niet in het water terechtgekomen.'

Voor de zekerheid werd een ambulance opgeroepen om de eigenaar van het jacht na te kijken. Hij bleek niet onderkoeld te zijn. Zijn schip is flink beschadigd. Op foto's van de KNRM is te zien dat hij met de mast tegen de Pier aan is gevaren, waardoor die ook schade heeft opgelopen. 'Of hij er vooruit tegenaan is gevaren en toen pas merkte dat het niet de haven was, of geprobeerd heeft te keren en er zijwaarts of achteruit tegenaan is gekomen weet ik niet', zegt Jansen.

Het schip is tegen de Pier gebotst | Foto: KNRM

Ook de Pier is beschadigd | Foto: KNRM

Berging is verantwoordelijkheid eigenaar

Het zeiljacht is nog niet geborgen en ligt donderdagochtend nog in het water. 'Een heel bizar gezicht', zegt een vrouw die even is komen kijken tegen een verslaggever van Omroep West.

Volgens Jansen van de KNRM is de eigenaar in eerste instantie zelf verantwoordelijk voor de berging van zijn schip. Jansen noemt de reddingsactie een 'bijzondere actie, zeker niet alledaags'.