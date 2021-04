Politie vindt 33.000 euro onder automat: dit gebeurt er met het geld

Afgelopen zondag ontdekten agenten van het Haagse bureau Zuiderpark in een auto 33.000 euro onder een mat aan de passagierskant. De vijfjes, tientjes, twintigjes en vijftigjes lagen door elkaar. De politie heeft het geld in beslag genomen, maar wat gebeurt er daarna eigenlijk mee?

In het geval van afgelopen zondag was de politie gebeld door een voorbijganger, die had gezien dat twee mensen flink wat geld aan elkaar gaven. 'Op het moment dat je het zo vervoert, ontstaan er vraagtekens en zal het uitgezocht moeten worden', concludeerde de politie. Omdat de twee passagiers van de auto geen uitleg hadden voor het bedrag werden ze aangehouden voor witwassen.

Het inbeslaggenomen geld wordt opgeslagen op het politiebureau. Er wordt geregistreerd om hoeveel geld het gaat, waarom iets in beslag is genomen, en van wie het is. Uiteindelijk gaat het daarna naar een zogeheten beslaghuis en wordt de herkomst verder onderzocht: dus hoe komt iemand er aan? Is het eerlijk verdiend of is het crimineel geld? Ook krijgen de twee verdachten de kans om uit te leggen hoe ze aan het geld komen.

Openbaar Ministerie beslist

Wat er vervolgens met het inbeslaggenomen geld gebeurt, dat beslist het Openbaar Ministerie (OM). Er zijn vier mogelijkheden: Als uit onderzoek blijkt dat het geld eerlijk is verdiend, wordt het teruggegeven. Ook kan het bewaard worden als bewijs. Naast geld worden ook geregeld spullen in beslag genomen, meer dan tweehonderdduizend keer per jaar, volgens de politie.

Denk aan dure auto's, horloges of boten. Maar ook minder voor de hand liggende zaken als: gereedschap, kantoormeubilair of een abri. Het OM kan besluiten om die te verkopen. Dat gebeurt bij de Domeinen (officieel: de Domeinen Roerende Zaken, DRZ). Daar wordt een paar keer per maand een veiling gehouden en worden de spullen per opbod verkocht. De laatste mogelijkheid is dat de spullen vernietigd worden.

In de schatkist

In beslaggenomen geld dat afkomstig is uit criminele activiteiten en de opbrengst van de spullen die verkocht zijn bij de Domeinen komen terecht in de staatskas. Daarnaast kan het OM ook nog een ontnemingszaak beginnen tegen een verdachte. Dan wordt berekend hoeveel die persoon verdiend heeft met zijn illegale zaakjes.

Zo'n zaak wordt dan voorgelegd aan een rechter. Als die beslist dat er genoeg bewijs is dan gaat het Centraal Justitieel Incassobureau het geld terugvorderen van de verdachte. Ook dit geld komt in de schatkist. In 2020 werd in totaal 303 miljoen euro aan crimineel geld in beslaggenomen.

