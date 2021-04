'Stadsauto' die op één tank waterstof van Delft naar Moskou kan, TU-studenten hebben hem ontworpen

Het team van studenten bouwt al jaren auto's die waterstof (H2) als energiebron hebben en die geen CO2 uitstoten. De TU Delft doet daarmee mee aan een internationale wedstrijd waarin de meest efficiënte voertuigen het tegen elkaar opnemen. Hun doel is om met zo min mogelijk waterstof een zo groot mogelijke afstand af te leggen.

Eerder maakte het team al een auto die 5000 kilometer zou kunnen rijden op één kilo waterstof, maar dat was een auto die niet geschikt was om daadwerkelijk de weg op te gaan met mensen erin. Nu hebben de bouwers zich toegelegd op een andere categorie en een 'stadsauto' gemaakt. 'Hij heeft knipperlichten, een gordel en een bagagecompartiment. Hij ziet er heel futuristisch uit. Het lijkt op een druppel, maar je kunt er wel in zitten. En dat is ook wel een eis als je een stadsauto maakt', zegt Van den Broek.

Zo ziet de Eco-Runner XI er uit:

'Zo efficiënt mogelijk maken'

De meest zuinige waterstofauto die nu op de markt is, de Toyota Mirai, rijdt ongeveer 100 kilometer op één kilo waterstof. Het is het team van de TU Delft gelukt om een auto te ontwerpen die 25 keer zo efficiënt is, en dus 2500 kilometer kan rijden. In theorie zou je daarmee dus van Delft naar Moskou kunnen rijden.

Van den Broek legt het zo uit: 'We bouwen een waterstofauto en kijken dan op allerlei verschillende vlakken hoe we het zo kunnen verbeteren, dat alles zo efficiënt mogelijk is. Dus we kijken naar de motor, de brandstofcel, de aerodynamica. En dan proberen we alles zo optimaal mogelijk te maken.'

Het aantal van 2500 kilometer is een na een aantal proefritten berekend getal, de wagen heeft nog niet daadwerkelijk zo ver gereden. Het plan van het Eco-Runner Team is om in juni in Nederland een eigen race te organiseren, waarbij de tank volledig wordt leeggereden. 'En dat kan best lang duren', zegt Van den Broek.

'Waterstofauto's komen erbij'

Volgens Van den Broek gaan auto's die rijden op waterstof in de toekomst een grotere rol spelen dan nu: 'Ik denk niet dat de waterstofauto de elektrische auto gaat verdringen, maar het komt erbij. Alle elektrische auto's kunnen in de toekomst niet meer op ons elektriciteitsnet, dan loopt dat stuk. Waterstofauto's kunnen dat opvangen', zegt ze.

De studenten hopen dat hun onderzoek bijdraagt aan het ontwikkelen van zuinige en emissieloze auto's die in de toekomst voor lange afstanden kunnen worden ingezet.

De auto tijdens de bouw | Foto: TU Delft

