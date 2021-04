Kiki Bertens wint eerste partij in 2021 op WTA Tour

Tennisster Kiki Bertens heeft bij het graveltoernooi van Madrid de tweede ronde bereikt. De als zevende geplaatste titelverdedigster was in twee sets te sterk voor de pas 15-jarige Victoria Jiménez Kasintseva uit Andorra: 6-4 6-0.

Voor de geboren Wateringse Bertens (29) was het haar eerste zege dit jaar op de WTA Tour. Ze wist bijna twee weken geleden wel te winnen in de Billie Jean King Cup in Den Bosch. Ze kwam echter slechts op een van de twee dagen in actie omdat ze hinder ondervond van een achillespeesblessure.

Bertens is titelhouder op het graveltoernooi in Spanje. In 2019 versloeg ze in de finale Simona Halep. Vorig jaar ging het toernooi van Madrid niet door in verband met de uitbraak van het coronavirus. Ze speelt in de tweede ronde tegen de winnares van het duel tussen de Russische speelsters Veronika Koedermetova en Elina Vesnina.