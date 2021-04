Scheveningse terrassen dag na heropening weer dicht: 'Het is uitgestorven'

Maanden hadden ze ernaar uitgekeken, de heropening van de horeca. Maar op Scheveningen was de vreugde van korte duur, want diverse strandtenten hebben de boel al weer dichtgegooid. 'Met dit weer heeft het geen zin. Scheveningen is uitgestorven', vertelt Joris Fabrie, bedrijfsleider van strandtent Copacabana.

De regen en harde wind gooien op Scheveningen roet in het eten. Tot grote teleurstelling van Fabrie. 'We hebben zo uitgekeken naar de heropening van de terrassen. En als het dan eindelijk zover is, dan wil je echt gaan knallen. Dan verwacht je niet na een dagje al weer dicht te gaan.'

Volgens Fabrie was de sluiting de enige echte optie. 'Het is hier buiten niet te doen', zo vertelt hij over het weer. 'Natuurlijk weten we dit als strandtent. Elk jaar hebben we van dit soort dagen. We mogen nu natuurlijk binnen niet open zijn, maar zelfs in normale jaren is er bijna niemand bij dit weer. Scheveningen is nu eenmaal bijna uitgestorven bij slecht weer.'

Onderscheid maken

De echte heropening op woensdag was volgens Fabrie wel een succes. 'Het was druk en echt heel leuk. Natuurlijk is het jammer dat we maar vijftig mensen mogen ontvangen, terwijl wij een groot terras hebben waar driehonderd mensen op kunnen. Dus wat ons betreft mogen ze wel onderscheid maken tussen een klein en een groot terras. Maar het was in ieder geval wel weer lekker dat we iets hebben kunnen doen.'

