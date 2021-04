ADO Den Haag legt beslag op aandelen, wat betekent dat?

Afgelopen maandag kreeg ADO Den Haag in kortgeding tegen aandeelhouder United Vansen (UVS) van de rechter gelijk. Dit betekent dat UVS alsnog de verschuldigde 2,1 miljoen euro aan ADO moet betalen. ADO Den Haag zit in financieel zeer zwaar weer en heeft het geld direct nodig. Want de Haagse spaarpot is sinds 25 april helemaal leeg. ADO heeft daarom beslag laten leggen op de aandelen die UVS heeft in de club. Maar wat betekent dat nu precies?

Wat kan ADO doen met de in beslag genomen aandelen?

De aandelen vertegenwoordigen een waarde en kunnen worden verkocht. Vanuit de opbrengst kan ADO de 2,1 miljoen euro die ze nog krijgen van UVS, bijschrijven op de bankrekening. Mochten de aandelen meer opleveren, dan zal dat geld weer teruggaan naar UVS. Stel dat de aandelen voor 7 miljoen euro worden verkocht, dan krijgt ADO Den Haag daar 2,1 miljoen van. De rest 4,9 miljoen euro gaat terug naar UVS.

Hoe kan ADO de aandelen verkopen?

De manier van verkoop hangt af van wat daarover in de statuten van de club staat. Mocht er in de statuten niets over vermeld zijn, dan kan de verkoop plaatsvinden op twee manieren:

De aandelen worden geveild. Dit betekent dat in principe iedereen een bod zou mogen uitbrengen op de aandelen in de NV ADO Den Haag. Over het algemeen wordt gezegd dat het verkopen via een veiling vaak de hoogste prijs oplevert. Nadeel hiervan is dat letterlijk iedereen met geld deze aandelen zou kunnen kopen. Het gevaar bestaat dat ADO bijvoorbeeld in handen komt van investeerders die niet direct het beste met de club voor hebben. ADO mag de aandelen zelf verkopen. Hierover moet ADO goede afspraken maken met diverse belanghebbenden, zoals de rechter en de gerechtsdeurwaarder. Voordeel hiervan is dat het voor ADO direct duidelijk is met wie ze in zee gaan en wat de plannen van de potentiële koper zijn met de club. De deurwaarder moet er op toezien dat voor alle partijen de beste deal wordt gesloten.

Kan iedereen zomaar de aandelen in de NV ADO Den Haag kopen?

In principe zou iedereen de aandelen kunnen kopen. Maar toch zal ADO niet met iedereen in zee kunnen gaan. Bij de verkoop van aandelen in een voetbalclub wordt de koper altijd getoetst door de KNVB. De voetbalbond wil bijvoorbeeld inzicht hebben in de financiële situatie van de koper. Heeft hij voldoende geld om van de club weer een financieel gezond te maken?

Voor de KNVB is het ook belangrijk te weten waar de koper precies zijn geld vandaan haalt. Mocht een geïnteresseerde koper bijvoorbeeld zijn geld verdienen met illegale praktijken, dan verleent de KNVB geen goedkeuring. Op het moment dat de KNVB geen goedkeuring geeft voor de verkoop van de aandelen, dan mag ADO geen betaald voetbal spelen.

Is ADO nu definitief gered nu er beslag is gelegd op de aandelen van UVS?

Een antwoord op deze vraag is ingewikkeld. In theorie zou het namelijk kunnen dat er binnenkort meerdere schuldeisers zich melden bij ADO. Als ADO niet kan betalen en de schuldeisers houden voet bij stuk, dan dreigt faillissement. ADO moet dus hopen op een snelle afwikkeling van de beslagleggingsprocedure, maar zal zich realiseren dat dit niet binnen één of twee weken geregeld is.

En de politiek? Hoe denkt die nu over een reddingsboei voor ADO?

De gemeente Den Haag laat in een reactie weten dat financiële steun nu 'niet aan de orde' is. De gemeente is eigenaar van het stadion en verhuurt dat aan de voetbalclub. Maar van een verdere relatie is eigenlijk officieel geen sprake. Maar dat is een te makkelijke redenering volgens de grootste partij in de gemeenteraad, Hart voor Den Haag. Fractievoorzitter Richard de Mos wijst op het grote maatschappelijke belang van de club. Hij ziet daarom wel degelijk een rol voor de gemeente. 'Want straks ben je verhuurder van een leeg stadion.'

Als dat nodig zou zijn, moet Den Haag daarom in ieder geval bereid zijn om geld in de club te steken om het seizoen af te kunnen maken, zegt De Mos. Daarnaast wil hij dat wethouder Hilbert Bredemeijer ervoor gaat zorgen dat Haagse investeerders met elkaar om tafel komen te zitten. 'Ik roep die investeerders ook op: stap over je eigen schaduw heen en zorg ervoor dat ADO weer in Haagse handen komt, in handen van mensen met liefde voor de club.'

Andere grotere partijen zijn iets meer terughoudend. 'ADO is aan zet. En de gemeente niet', stelt raadslid Daniël Scheper van D66. 'ADO is eigenlijk gewoon een particuliere organisatie', voegt fractieleider Kavish Partiman van het CDA daaraan toe. 'En een gift uit de gemeentekas aan zo'n organisatie is gewoon erg moeilijk. Dat zou ik niet willen aanraden. Maar aan de andere kant: als de wethouder met een goed onderbouwd plan komt, wil ik daar best serieus naar kijken. Maar dat is puur speculatief. Op dit moment hebben wij officieel nog niets gezien.'

GroenLinks ziet datzelfde probleem. 'ADO helpen is nog niet zo makkelijk gedaan. Voor je het weet zit je aan staatssteun', zegt raadslid Maarten De Vuyst. 'En hoe zeer wij ook hopen dat ADO niet degradeert en financieel overleeft, moeten we ook zakelijk zijn en klinkt de lijn van het stadsbestuur als heel verstandig.'

