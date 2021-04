Annexeert Den Haag straks een stukje Wassenaar? 'Wij noemen het een grenscorrectie'

Nu de ANWB van Wassenaar naar Den Haag vertrekt, ziet het Haagse CDA zijn kans schoon om dat stukje Wassenaar over te nemen. Het ANWB-pand ligt tussen Benoordenhout en Duinzigt, waardoor het logischer zou zijn als het bij Den Haag zou horen. Doordat het grondbied van de gemeente Wassenaar is, hebben buurtbewoners nul inspraak over wat er met het terrein gaat gebeuren. Daarom wil het Haagse CDA-raadslid Cees Pluimgraaff dit stukje Wassenaar annexeren. 'Annexeren? Niet zo'n zwaar woord gebruiken. Wij noemen het een grenscorrectie.'

De bewoners van Benoordenhout zijn bang dat de buurt de dupe wordt van de bouwplannen van de gemeente Wassenaar, die flatgebouwen van 47 meter hoog wil bouwen. 'We begrijpen dat er een tekort aan woningen is, maar dit gaat om grote proporties. Dit houdt geen rekening met de schoonheid van de wijk', zei omwonende Rachel Knevel eerder tegen mediapartner Den Haag FM.

CDA'er Pluimgraaf heeft daarom het plan bedacht om dit stuk van Wassenaar bij Den Haag te trekken. 'Wassenaar zegt: blijf van ons grondgebied af. Dat snap ik niet. Wij noemen het een grenscorrectie. Zo gek is het niet', stelt hij bij Den Haag FM. Pluimgraaff leerde van de bewoners van het Benoordenhout wat er speelde en ging zich vervolgens verdiepen in het terrein. 'Het is min of meer al Den Haag. Het is weliswaar van Wassenaar, maar Den Haag heeft er mee te maken.'

Een rare uitham

Dat heeft volgens Pluimgraaf met meer te maken dan enkel de omliggende wijken. 'Park Clingedeal, de Japanse tuin. Dat hele gebied vraagt om een gezamenlijke kijk op dit verhaal, ruimtelijk en qua leefbaarheid. Trek die grens anders', aldus Pluimgraaff die van mening is dat Wassenaar ook geholpen is met dit plan. 'Zij hoeven zich niet meer druk te maken.'

De gemeente Wassenaar wil vooralsnog niets weten over de plannen om de grens opnieuw te tekenen. De CDA-fractie in Wassenaar vindt dat Den Haag van het grondgebied af moet blijven. 'Daar gaat het niet om', aldus Pluimgraaff. 'Het gaat om de ontwikkeling voor de omwonenden. Het gebiedje is een hele rare uitham.'

Inwoners lopen tegen dichte deuren aan

Nu lopen de bewoners van de omliggende wijken tegen een dichte deur aan bij de gemeente Wassenaar, aldus de politicus. Zij hebben geen inspraak als het gaat om de ontwikkeling van het ANWB-terrein. 'Misschien gaan wij er netter en correcter mee om en ontwikkelen wij in samenspraak met de buren, die nu niets mogen zeggen, omdat zij niet met Wassenaar mogen praten', zegt Pluimgraaff. Hij verwacht dat de gemeente Den Haag veel inclusiever zal kijken naar het gebied en de buren bij de ontwikkeling van het gebied. 'Gun dat kleine stukje aan Den Haag.'

