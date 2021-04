Drie zwemgebieden hebben voor zomer al negatief zwemadvies: 'Het is vooral een signaal'

Drie zwemgebieden in de regio hebben al voor de start van het officiƫle zwemseizoen voor de hele zomer een negatief zwemadvies gekregen. En de waterspeeltuin aan de Korftlaan in Delft is zelfs helemaal geschrapt als officieel zwemwater. 'Maar het zegt niets over de actuele situatie in het water', vertelt woordvoerder Thecla den Hoed van het Hoogheemraadschap van Delfland.

De Omgevingsdienst Midden Holland (ODMH) beoordeelt gedurende het hele zwemseizoen de waterkwaliteit van de officiële zwemgebieden in de provincie. Al voor de start van het nieuwe buitenzwemseizoen, op 1 mei, hebben de zwemgebieden Wollebrand in Honselersdijk, de Nieuwkoopse Plassen Meijepark in Nieuwkoop en waterspeelplaats Tanthof in Delft te horen gekregen dat ze het hele jaar een negatief zwemadvies zullen krijgen.

Karin Croes van de ODMH legt uit dat dit advies is gebaseerd op de waterkwaliteit van de afgelopen jaren. 'Aan het einde van het jaar analyseren we altijd de waterkwaliteit over het hele jaar. Er zijn verschillende klassen, waarbij slecht de laagste categorie is. Europese regels bepalen dat er verplicht een permanent negatief zwemadvies komt voor het jaar erop als een bepaalde locatie vier jaar op rij in de categorie slecht valt.'

Kwaliteit in probleemgebieden verbeteren

Drie zwemgebieden hebben daarom deze permanente waarschuwing gekregen. Toch wil dit niet zeggen dat zwemmen hier altijd gevaarlijk is. 'Het zegt niets over hoe de kwaliteit van het water nu is', legt Croes uit. 'Bij goed weer kan er nog steeds worden gezwommen, maar het is wel een signaal naar de mensen toe dat ze op moeten letten, want het is een risicovol gebied.'

Het Hoogheemraadschap Delfland meet de waterkwaliteit van de zwemwateren in haar gebied. Zij proberen om de kwaliteit van het zwemwater in deze probleemgebieden te verbeteren. 'Goed zwemwater is voor ons ontzettend belangrijk', legt Den Hoed uit. 'Samen met de gemeenten doen we er daarom alles aan om ervoor te zorgen dat het zwemwater verbetert.'

Bron van de problemen

'Zo hebben we bij de waterspeeltuin Tanthof in Delft recentelijk voor een heel nieuwe doorstroming van het water gezorgd', vervolgt Den Hoed. 'Het water gaat de hele tijd doorlopen, waardoor het de hele dag schoner zou moeten zijn. Wij hopen hiermee de bron van de problemen te hebben aangepakt.'

De Wollebrand in Honselersdijk heeft voor het eerst een permanent negatief zwemadvies. 'De norm is daar door verschillende redenen de afgelopen vier jaar overschreden', legt Den Hoed uit. Barry Zwinkels, eigenaar van het gelijknamige restaurant is niet blij met het zwemadvies, want hij verhuurt ook waterski's. Hij ziet zijn klandizie al teruglopen. 'Mensen moeten wel goed weten dat het gaat om het strandje. Het stuk van het water vanaf de glijbaan tot aan de paaltjes. Daar staat het water stil en wordt er ook gemeten. Maar bij het water daarachter, waar we waterskiën, ontstaat er juist stroming en zuurstof en krijgt blauwalg veel minder kans.'

Ontdoen van blauwalg

Toch hoopt Zwinkels dat er snel ook weer op het strandje gerecreëerd kan worden. 'Er zijn gewoon speciale bestaande oplossingen om het water te ontdoen van blauwalg. Dus mijn oproep aan de gemeente of aan Delfland is: plaats zo'n installatie, zodat het gebied weer gebruikt kan worden waar het voor bedoeld is en dat is recreëren.'

Een van de zwemlocaties waar het niet is gelukt om de waterkwaliteit te verbeteren, is de Waterspeeltuin BuytenDelft in Delft. Dit water is daarom van de lijst met officiële zwemwateren gehaald. 'Zodra een water voor het vijfde jaar op rij een permanent negatief zwemadvies krijgt, dan verliest de locatie zijn status van officieel zwemwater', vertelt Den Hoed. 'Helaas is het niet gelukt om het water hier te verbeteren. Maar we blijven met de gemeente Delft kijken hoe we het water rondom de waterspeeltuin kunnen verbeteren, want de kans is groot dat de bacteriën van buiten het gebied komen.'

Veilige omgeving

Jet Verloove vertelt namens de waterspeeltuin BuytenDelft niet verrast te zijn dat de locatie zich geen zwemwater meer mag noemen. 'We hebben het natuurlijk zien aankomen, want we hebben hier al jaren last van. Het aantal meldingen is in de loop van de jaren steeds minder geworden, maar ook als je maar een of twee keer per jaar een negatief advies krijgt, word je al afgekeurd. Het blijft hierdoor een momentopname.'

Voor de waterspeeltuin verandert er hierdoor niet veel. 'We gaan zaterdag ook gewoon weer open', zegt Verloove. 'We zijn vooral een waterspeeltuin, waarbij kinderen vaak maar vijftig centimeter in het water staan. We blijven er alles aan doen om de waterkwaliteit te verbeteren, ook al ligt de bron buiten ons gebied. We willen ervoor zorgen dat mensen bij ons kunnen genieten in een veilige omgeving.'

Een hoop gedoe

De gevolgen voor de waterspeeltuin zijn vooral financieel, legt Verloove uit. 'We zullen nu alleen zelf de waterkwaliteit moeten meten, want dat doet het Hoogheemraadschap niet meer. Die kosten komen er nu bij, wat natuurlijk wel vervelend is. Maar daar staat wel tegenover dat we nu niet meer negatief in het nieuws komen als de waterkwaliteit niet goed is. Dat scheelt voor ons wel een hoop gedoe.'

Ook Den Hoed benadrukt dat het advies niets zegt over de actuele waterkwaliteit. 'Een permanent negatief advies klinkt alsof het water altijd slecht is. Maar dat is niet zo. Wij blijven met het Hoogheemraadschap dan ook de waterkwaliteit meten en doorgeven via zwemwater.nl. Dus in de praktijk verandert er niet zo veel. Het is eigenlijk een waarschuwing dat de kwaliteit in het verleden te vaak niet goed is geweest.'

