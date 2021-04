Het Janssen-vaccin zet het Leiden Bio Science Park op de kaart: 'We zijn supertrots'

Met trots staat de Leidse wethouder van Kennis, Onderwijs, Sport en Financiën, Paul Dirkse, voor de deur bij Janssen. 'Het is jammer dat de aanleiding van de bekendheid van Janssen zo'n nare is, maar een betere publiciteit hadden we zelf niet kunnen bedenken voor het Leidse Bio Science Park. Ik sta hier dan ook als supertrotse wethouder.'

Leidse wethouder Paul Dirkse

Het park begon 35 jaar geleden heel klein en is nu uitgegroeid tot een gebied met 350 bedrijven en instellingen die zich allemaal bezig houden met 'onze' gezondheid. Volgens Ida Haisma, directeur van de Stichting Leiden Bio Science Park, ligt de kracht in de samenwerking op het park. 'De samenwerking tussen de partners leidt tot innovatie, tot versnelling, tot dynamiek.'

Eén op de acht Leidenaren

De oude Leidse binnenstad en het Bio Science Park zijn letterlijk van elkaar gescheiden door het spoor. Maar er lijkt ook een mentale kloof te bestaan tussen de 'nerds' van de bedrijven en de 'gewone' Leidenaar. Maar schijn bedriegt. Dirkse: 'Op dit moment werkt één op de acht Leidenaren hier in dit gebied. De helft van die mensen werkt direct bij de biomedische bedrijven, de andere helft komt door indirecte werkgelegendheid. Denk aan vervoerders, schoonmakers en ondersteunend personeel.'

De komende jaren zal die werkgelegenheid verdubbelen door de toename van het aantal bedrijven. Haisma: 'Wat ons betreft is iedereen welkom: onderzoekers, internationaal talent, bedrijven, noem maar op. Een groot Amerikaans bedrijf heeft bijvoorbeeld vorige week toegezegd de Europese vestiging hier te willen bouwen aan de Oegstgeester kant. Pal daarnaast wordt nu een gebouw neergezet waar start-ups terecht kunnen. Dat alles maakt ons super trots.'

Ida Haisma, directeur Stichting Bio Science Park

Goede inkomstenbron

Leiden investeerde volgens de Leidse Rekenkamercommissie tussen 2011 en 2019 jaarlijks ongeveer 3,8 miljoen euro in het gebied. Dit geld ging vooral naar infrastructuur en de inrichting van openbare ruimten. Daar staan, ook weer per jaar, zo'n 8,3 miljoen euro aan inkomsten tegenover door grondverkoop, verhuur, toeristenbelasting en onroerendzaakbelasting. Een goede inkomstenbron dus voor de stad.

De Rekenkamercommissie ziet ook twee negatieve effecten van het florerende Bio Science Park: de druk op de woningmarkt en de extra verkeersdruk. Dirkse: 'Daar ligt een uitdaging voor de gemeente. Het is de bedoeling dat hier niet alleen gewerkt gaat worden maar dat er over een paar jaar 3300 woningen gerealiseerd zijn. Het moet een terrein worden waar geleefd, gewerkt en gewinkeld kan worden. Verder zijn we bezig met plannen voor een andere ontsluiting aan deze kant van de stad via de Plesmanlaan en zetten we in op meer fietsers en openbaar vervoer om de mensen te verplaatsen.'

