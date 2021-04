Veel onduidelijk over rol Leidenaar bij campingmoord in Drenthe

De 36-jarige man uit Leiden die wordt verdacht van de moord op recreatiepark De Horrebieter in het Drentse Hoogersmilde moest donderdag verschijnen tijdens een tweede tussentijdse zitting in de rechtbank in Assen. Na afloop bleek dat het nog steeds onduidelijk is wat er nu precies gebeurd is op de avond van 9 november.

Na de vorige zitting liet het Openbaar Ministerie (OM) desgevraagd weten dat de 36-jarige verdachte uit Leiden heeft bekend dat hij heeft geschoten op het slachtoffer. De man wordt verdacht van moord en drugshandel. Over de omstandigheden waaronder hij heeft geschoten, wil officier van justitie nog niks kwijt.

Het kan zijn dat de Leidenaar heeft verklaard dat er sprake was van zelfverdediging, oftewel noodweer. Ook zijn advocaat Nihad el Farougiu wil daar niks over zeggen. Ze wil voorlopig niks over de zaak kwijt.

Schoten gehoord

Het 32-jarige slachtoffer werd dood gevonden in een auto, nadat mensen op het recreatiepark schoten hadden gehoord. Anderen hadden rond 19.00 uur die avond een auto de camping zien op rijden. Het slachtoffer verbleef al een paar maanden op de camping aan de Jannes Brugginkweg. Waarom is ook nog altijd onduidelijk.

De politie begon die avond meteen een zoektocht naar de verdachte, maar vond hem niet. Twee dagen later werd de Leidenaar 's ochtends vroeg in Leeuwarden opgepakt. Hij kende het slachtoffer uit het criminele circuit, maakte het OM toen al bekend. Beide zaten in de drugswereld.

3D-visualisatie

In december hebben politie en justitie een reconstructie uitgevoerd op het recreatiepark. Dat wordt vaak gedaan als een verdachte een ander verhaal heeft over wat er gebeurd zou zijn dan het OM. Er wordt dan nagespeeld wat er volgens beide partijen zou zijn gebeurd.

In deze zaak wordt ook een nog 3D-visualisatie van de plaats delict gemaakt, bleek tijdens de tweede zitting. Voor die visualisatie moeten het OM en de verdachte beiden een scenario aanleveren van wat er volgens hen is gebeurd, net als voor de reconstructie.

Onderzoek nog niet klaar

Verder doen een psychiater en de reclassering nog onderzoek naar de psychische toestand van de verdachte. In juli is er een nieuwe tussentijdse zitting. Als het dossier compleet is, kunnen El Farougui en collega-advocaat Peter Plasman nog onderzoekswensen indienen. Ze kunnen de rechtbank dan bijvoorbeeld vragen of ze extra getuigen willen horen.

De rechtbank wil de moordzaak half oktober inhoudelijk behandelen.