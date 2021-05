Omroep West herdenkt de Tweede Wereldoorlog met drie documentaires

Hij is inmiddels 97 jaar, maar nog steeds dringt de boodschap die hij wil overbrengen door bij de jongere generatie. Want ook tijdens de oorlog was er een avondklok in Nederland. 'We moesten om 23.00 uur binnen zijn en pas om 6.00 uur mochten we weer naar buiten. Ik dacht: wat is dit nu? Vanaf toen kreeg ik een hekel aan de Duitsers. Ik wilde naar Engeland om me bij de troepen te voegen en de Duitsers eruit te schoppen.'

De kinderen zijn onder de indruk van de inleidende woorden. 'Hij heeft er echt iets aan gedaan zodat wij nu in vrijheid leven', zegt een van de jeugdige toehoorders. 'Ik denk niet dat ik het zou durven', voegt een ander kind toe. 'Ik wil me wel verzetten, maar niet op zo'n grote manier. Door mijn leven echt in gevaar te brengen.'

Hemmes leert ook dat je vredesgezind moet zijn. 'Ik had in de oorlog een pest aan alle regels van de Duitsers', vertelt hij. 'Later had ik pas in de gaten dat het ontzettend vriendelijke kerels waren. Die werkten voor de Duitsers en als ze niet deden wat ze gezegd werd, dan raakten ze hun gezin kwijt.'

De kinderen stelden zelf ook vragen aan Hemmes. Zoals: Waar denkt u aan tijdens de twee minuten stilte. 'Mijn omgekomen maatjes', antwoordt Hemmes resoluut. 'Die overleden zijn in de oorlog.' Om vervolgens een stilte te laten vallen.

Programma zondag 2 mei:

17.00 uur - Na 75 jaar vrijheid

Wat is vrijheid, hoe voelt het en hoe belangrijk is het om die vrijheid te koesteren? Voor de een is vrijheid een rit op een motor of een trekje van een joint, voor de ander de kans een toekomst op te bouwen of niet meer over je schouder te hoeven kijken. In 'Na 75 jaar vrijheid' staat de zoektocht naar het gevoel van vrijheid centraal.

De provincie Zuid-Holland is dit jaar gastheer van de Nationale Viering van de Bevrijding. Het startsein vindt plaats in het Kunstmuseum Den Haag. Een locatie met een symbolische waarde; hier hangt hét schilderij dat de vrijheid symboliseert, de Victory Boogie Woogie van Piet Mondriaan.

17.30 uur - Aan de praat met veteranen

Om jong en oud te verbinden en de verhalen door te vertellen aan volgende generaties, gaan kinderen in gesprek met veteranen. Kindercorrespondent Tako Rietveld begeleidt de gesprekken tussen de kinderen, veteranen en ooggetuigen in 'Aan de praat met veteranen'. (o.a. met oud-Engelandvaarder Rudi Hemmes en de inmiddels overleden acteur Bram van der Vlugt)

18.00 uur - De Laatste Getuigen, Kind in de oorlog

Voor het zevende jaar interviewt Het Nationale Theater 'de laatste getuigen'. Mensen die de Tweede Wereldoorlog hebben meegemaakt. Zeven Hagenaars - allen kind in de oorlog - vertellen wat hen is overkomen. Hoe ze de zorgen en angsten van hun ouders soms ongemerkt overnamen. Hun verhalen worden mede verteld door acteurs van Het Nationale Theater.