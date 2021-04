Waardering voor de zorg: 2000 verrassingspakketjes voor ziekenhuispersoneel Gouda

Tweeduizend verrassingspakketjes werden donderdag afgeleverd voor het personeel van het Groene Hart Ziekenhuis in Gouda. Het idee voor het steuntje in de rug komt vanuit Ontmoetingscentrum Van Noord, waar Patricia Lucas een van de drijvende krachten is. Als initiatiefneemster van de actie, spreekt ze van een geslaagde middag. 'Het was een symbolisch iets', zegt ze. 'Het belangrijkste is denk ik dat gezien wordt dat de mensen in het ziekenhuis keihard werken.'

Samen met Dirk van der Heijden, die een café beheert in het buurtcentrum, zette Lucas de actie op. 'Er zijn veel vrijwilligers actief in Van Noord. Dat zijn zestig- en zeventigplussers die door corona niet meer in het buurtcentrum aan activiteiten kunnen meedoen. We wilden die mensen een lichtpuntje geven en hebben daarom de actie Het Groene Hart onder de riem bedacht.'

Wat meespeelde bij de ode aan het zorgpersoneel was dat volgens Lucas 'heel veel mensen moeite hebben om de coronaregels na te leven'. 'Vorig jaar stond iedereen te klappen, maar we willen ook nu de mensen in het ziekenhuis een blijk van waardering geven. Er zijn mensen die op hun tandvlees lopen en op deze manier kunnen we ze een hart onder de riem steken.'

'Megadonatie dankzij schoonmaakster?'

Die waardering was er niet alleen maar in de vorm van een verrassingspakket. Mensen konden ook een boodschap inspreken voor het personeel van het Groene Hart-ziekenhuis. 'Dat ging van de burgemeester van Gouda tot aan de schoonmaakster van het ontmoetingscentrum', weet Lucas. 'De schoonmaakster staat altijd voor iedereen klaar, maar ze durfde in eerste instantie niet mee te doen aan een filmpje. Ze heeft het toch opgenomen en vlak nadat ik het op onze Facebookpagina Het Groene Hart onder de riem had geplaatst, kwam er een megadonatie binnen. Misschien wel door haar.'

Zo werd er op verschillende manieren geld ingezameld voor het personeel van het ziekenhuis. 'In eerste instantie was de actie alleen bedoeld voor het zorgpersoneel', zegt de initiatiefneemster eerlijk. 'Maar iedereen in het ziekenhuis is natuurlijk betrokken. Ook bijvoorbeeld de facilitair medewerkers. Daarom hebben we besloten om het toch voor iedereen te doen.'

Verpleegkundigen namen verrassingspakket in ontvangst

Twee verpleegkundigen namen de pakketjes namens het personeel in ontvangst. 'Ze reageerden heel enthousiast', vertelt Lucas. 'Er is vandaag geen onvertogen woord gevallen. Het is goed dat het personeel weet dat mensen zien hoe hard ze lopen.'

LEES OOK: Zorgrobot Jantje Pepper ondersteunt en ontlast het zorgpersoneel