ADO-trainer Brood over naderende degradatie: 'Tuurlijk ben ik realistisch, maar ook strijdbaar'

Het gat tussen ADO Den Haag en FC Emmen, dat plek zestien in handen heeft, is acht punten. Bij een nederlaag van de Haagse club en een overwinning van Emmen op bezoek bij Ajax, is degradatie een feit. De kans dat het zo zal verlopen is niet groot, aangezien de Amsterdammers officieel kampioen kunnen worden. In dat geval kan het lot van ADO een week later bezegeld worden.

'Realistisch naar de situatie kijken en tegelijktijdig geloof houden in de komende vier wedstrijden, maar het is een hard gelach dat we de vorige wedstrijd niet hebben gewonnen. Dat merk ik ook wel in de groep. De media geeft aan dat ADO al dood en begraven is. Als ik de jongens zie trainen hoop ik dat ze de vertaalslag kunnen maken naar de wedstrijd toe, vervolgt Brood.

'Alles aan doen om Feyenoord te verslaan'

'Je moet nu ook geen gekke dingen gaan roepen. Dat heb ik overigens ook nooit gedaan. We moeten realistisch en strijdbaar zijn. Nu gaan we ons richten op een topclub en er alles aan doen om hun te verslaan', vervolgt Brood die zegt nog het geloof bij de spelers te zien. 'Afgaande op deze training zeker. Het heeft wel een aanloop gehad, omdat de teleurstelling groot was. We moeten de wedstrijd ingaan zoals we hebben getraind vandaag.'

'Je moet reëel blijven en dat zijn we allemaal', zegt speler Gianni Zuiverloon tijdens de persconferentie voor de ontmoeting met de Rotterdammers. 'Wij zouden geen sportmannen zijn als we er niet alles aan gaan doen om het seizoen nog goed te beëindigen. Dat zijn de onszelf, de club en vooral de fans verplicht. We gaan er alles aan doen om de punten te pakken.'

'Mentale tik'

'De nederlaag tegen Fortuna was een mentale tik. Dan moet je daarna diepgaan. Na twee dagen gaat de knop om', vervolgt de routinier.

Toch gaat Zuiverloon ook de laatste wedstrijden tot het gaatje. 'Je wilt niet dat het seizoen als een nachtkaars uitgaat en dat je van het kastje naar de muur getikt wordt tegen Feyenoord, want dan gaat het nergens over. Iedereen heeft het zwaar en moeilijk, maar we pakken het met elkaar op.’

Vermoedelijke opstelling:

Bij ADO Den Haag is Shaquille Pinas terug na een schorsing. Hij keert terug in het centrum van de verdediging. Daardoor schuift Boy Kemper naar de linksbackpositie. Op het middenveld ontbreekt de geschorste Marko Vejinovic en voorin is Ricardo Kishna een twijfelgeval.

Opstelling ADO tegen Feyenoord | Foto; Soccrates Images/bewerking Omroep West

