Coronavirus: Ruim 2700 patiënten in ziekenhuis, 7380 nieuwe gevallen

Aantal opgenomen patiënten opnieuw boven de 2700, 7380 nieuwe gevallen

Ziekenhuizen behandelen opnieuw meer dan 2700 coronapatiënten. Momenteel worden 2706 opgenomen behandeld, twee meer dan op donderdag. Het is het hoogste niveau sinds begin januari. Het is bovendien de zesde achtereenvolgende dag van stijging, binnen een week steeg het totaalaantal opgenomen coronapatiënten met bijna 200.

Het aantal Covid-patiënten op de verpleegafdeling steeg afgelopen etmaal iets, van 1891 naar 1899. Dat is het hoogste aantal sinds half januari. Het aantal coronapatiënten op de intensive cares daalde juist iets, van 813 naar 807, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

De instroom blijft hoog. Afgelopen etmaal zijn 359 coronapatiënten nieuw opgenomen op een verpleegafdeling of intensive care. In de afgelopen week registreerde het LCPS 2187 nieuwe opnames, wat neerkomt op ruim 312 per dag. Voor de tiende dag op rij komt dat gemiddelde boven de 300 uit.

Tussen donderdagochtend en vrijdagochtend zijn 7830 nieuwe coronagevallen geregistreerd. Voor een vrijdag is dat relatief weinig.

In de afgelopen zeven dagen kreeg het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) bijna 51.500 meldingen van positieve tests. Dat komt neer op gemiddeld 7354 bevestigde besmettingen per dag, het laagste aantal in iets meer dan twee weken.

Overleg over verdere coronaversoepelingen gaat mogelijk niet door

Demissionair minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Hugo de Jonge (CDA) kan niet met zekerheid zeggen of het overleg in het Catshuis over verdere versoepelingen op zondag doorgaat. 'Dat is afhankelijk van de ruimte die het Outbreak Management Team (OMT) ziet om maatregelen los te laten', zegt De Jonge. 'We bekijken van week tot week wat de ruimte is.' Het OMT vergadert daar vrijdag over.

Volgens de minister gaat het overleg niet door als het OMT besluit dat er nu nog geen mogelijkheid is tot verdere versoepelingen. Het OMT sprak zich al eerder uit tegen de versoepelingen die deze week zijn ingevoerd, zoals de heropening van de terrassen en het afschaffen van de avondklok. Volgens de Jonge is de druk op de intensive care de afgelopen weken niet verder toegenomen, maar ook niet gedaald. De volgende reeks versoepelingen zouden verlichting bieden voor onder meer pretparken, dierentuinen en zwembaden.

Minister de Jonge geeft aan dat het kabinet 'geen domme dingen' wil doen nu de vaccinaties het einde van de epidemie dichterbij brengen. Aan de andere kant is volgens hem een belofte gedaan om elke ruimte die wordt geboden voor verlichting te gebruiken.

Grapperhaus: 'Avondklok heeft ons geholpen'

Als het aan demissionair minister van Justitie en Veiligheid Ferd Grapperhaus ligt is de avondklok wel degelijk een nuttige maatregel geweest om de coronabesmettingen omlaag te krijgen. 'Ik ben overtuigd aanhanger van de gedachte dat de avondklok ons geholpen heeft', zei de minister vrijdag. De avondklok gold van 23 januari tot 04.30 uur op woensdag 28 april.

Minister Grapperhaus deed zijn uitspraak als reactie op Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg, die eerder deze week zei dat de ingrijpende maatregel nauwelijks effect heeft gehad. Volgens Grapperhaus heeft de avondklok de mobiliteit met zeker 10 procent teruggedrongen. Ook zou het rustiger op straat zijn geweest voor handhavers. 'Ik denk dat het heel goed is geweest dat we onszelf geholpen hebben door drie maanden met de avondklok te werken', aldus de minister.

GGD Haaglanden zet 200.000ste prik

Bij de GGD Haaglanden wordt vrijdagmiddag de 200.000ste prik gezet. Directeur van GGD Haaglanden Annette de Boer is tevreden met het versnelde priktempo, dat laat ze vrijdagochtend weten bij West Wordt Wakker. 'De afgelopen tijd hebben we er gemiddeld 2.000 per dag gezet. Inmiddels is dat 4.500, en vanaf volgende week zitten we op 5.000. We gaan steeds meer in de versnelling.' De Boer verwacht dat met het huidige priktempo de 300.000ste prik voor Pinksteren zal zijn gezet.

Waar de Boer zich wel zorgen over maakt is de lage vaccinatiebereidheid onder bepaalde groepen. Vooral bij ouderen en mensen in achterstandswijken lijkt er veel onzekerheid over de vaccinaties te bestaan. In een huisartsenpraktijk in de Schilderswijk kwam slechts 30 tot 40 procent van de mensen gebruik van de oproep tot vaccinatie. De GGD Haaglanden neemt maatregelen om mensen over te halen om zich toch te laten vaccineren. 'We hebben sessies met diverse sleutelfiguren die goede contacten hebben in allerlei wijken. Via hen denken we dat we veel meer mensen gaan bereiken.'

Mensen die een oproepbrief hebben gehad om zich te laten vaccineren maar zich daarin niet wegwijs kunnen maken, moeten volgens De Boer gebruik maken van het informatienummer dat in de brief vermeld is. 'Dan krijg je een afspraak en wordt je uitgelegd wat het allemaal betekent. Het is voor iedereen van het grootste belang om zich te laten vaccineren.'

Beluister hieronder het volledige gesprek met Annette de Boer:

Vakantiegeld levert werkgevers problemen op

Door de coronacrisis is het voor veel werkgevers dit jaar moeilijk om vakantiegeld uit te keren, dat melden werkgeversorganisaties Ondernemend Nederland (ONL) en VNO-NCW. Sommige werkgevers hebben al tegen hun personeel gezegd dat ze voorlopig geen vakantiegeld krijgen, blijkt uit een rondvraag van BNR. 'het probleem is groter dan vorig jaar. Toen was er eenmalig nog een mouw aan te passen. Nu zijn de reserves verder op', legt Hans Biesheuvel, voorzitter van ONL, uit.

Volgens Biesheuvel zijn de problemen met name groot in de sectoren die door de crisis het hardst getroffen zijn, zoals horeca, kleine winkels en evenementen. Rechtsbijstandsverlener DAS zegt dat er juridisch gezien niet eenzijdig mag worden afgezien van het betalen van vakantiegeld. Ondernemers zullen met hun personeel tot een schikking moeten komen. 'Wij adviseren ondernemers om het vakantiegeld desnoods over meerdere maanden te spreiden', aldus Biesheuvel.

Artsen en verpleegkundigen pleiten voor nationaal herstelplan

De Federatie Medisch Specialisten (FMS) en de beroepsvereniging voor verzorgenden en verpleegkundigen V&VN pleiten voor een nationaal herstelplan voor de zorg. Volgens de beroepsorganisaties is dat plan nodig om personeel voor te kunnen bereiden op de periode na corona. 'Samen moeten we kijken hoe we ook de inhaalzorg straks weer op maximale capaciteit kunnen leveren', zeggen de beroepsorganisaties.

Volgens V&VN ligt het ziekteverzuim onder verpleegkundigen en verzorgenden op dit moment twee keer zo hoog als normaal. Volgens Peter-Paul van Benthem, voorzitter van FMS, staan ook artsen onder druk doordat veel kritieke planbare moet worden uitgesteld. 'Dat neem je als arts mee naar huis. Je wilt niet dat er iets misgaat.'

Beide organisaties willen dat er steun komt voor zorgverleners die besmet zijn geraakt met het coronavirus. Met name personjeel met burn-outs en long covid moet goede begeleiding krijgen, maar ook de rust om fysiek en mentaal te herstellen. Volgens de organisaties is het herstel van het personeel nu het belangrijkst, zodat de hoeveelheid 'inhaalzorg' die door de derde golf is opgebouwd straks weer geleverd kan worden.

Weinig stakingsacties in 2020 wegens corona

Dankzij de coronapandemie wrden in 2020 opvallend weinig stakingacties afgekondigd, zo meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Door de uitbraak van het coronavirus zijn veel onderhandelingen stilgevallen en was het niet mogelijk om met grote groepen bijeen te komen. Volgens vakbond FNV zijn tot nu toe in 2021 al meer stakingen geweest dan in heel 2020. Vorig jaar vonden in totaal slechts negen stakingsacties plaats.

'Op veel plekken zoals in de supermarkten, de metaal en het beroepsgoederenvervoer gaat het ondanks of juist dankzij de corona-pandemie gewoon goed, of trekt het weer flink aan', zegt FNV-vicevoorzitter Zakaria Boufangacha. 'Daar willen onze leden in die sectoren van meeprofiteren.' Volgens Boufangacha is dat de reden dat het aantal stakingen nu al hoger ligt dan vorig jaar.

Helft ziekenhuizen kan kritieke planbare zorg nog op tijd geven

Nog maar 49 procent van de ziekenhuizen kan alle zogenoemde kritieke planbare zorg, die binnen zes weken moet plaatshebben om gezondheidsschade te voorkomen, nog op tijd geven. Dat meldt de Nederlandse Zorgautoriteit, de NZa. Vorige week kon 63 procent dit nog. Acute en semi-acute zorg kunnen nog steeds wel altijd worden geleverd.

Het geschatte aantal gemiste verwijzingen sinds maart 2020, het begin van de coronacrisis, is opgelopen tot 1,4 miljoen. Dit heeft volgens de autoriteit geleid tot 1,1 miljoen minder polikliniekbezoeken en 230.000 minder operaties dan er normaal zouden zijn geweest. Alleen bij cardiologie, dermatologie en oogheelkunde waren de aantallen operaties als in voorgaande jaren.

In totaal wordt het aantal gemiste verwijzingen wegens vermoeden van kanker sinds maart 2020 geschat op 97.000. In de oncologische zorg is het aantal patiënten en behandelingen wel veel minder teruggelopen dan gemiddeld in de rest van de medisch-specialistische zorg, zegt de NZa. Het aantal nieuw gevonden tumoren is zelfs bijna op het verwachte niveau, met uitzondering van darmkanker en borstkanker. "Dit komt door de tijdelijke stop van de bevolkingsonderzoeken.

Coronakaart

Check hier hoeveel besmettingen er zijn jouw gemeente.