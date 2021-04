Coronavirus: zorgverleners pleiten voor nationaal herstelplan

Artsen en verpleegkundigen pleiten voor nationaal herstelplan

De Federatie Medisch Specialisten (FMS) en de beroepsvereniging voor verzorgenden en verpleegkundigen V&VN pleiten voor een nationaal herstelplan voor de zorg. Volgens de beroepsorganisaties is dat plan nodig om personeel voor te kunnen bereiden op de periode na corona. 'Samen moeten we kijken hoe we ook de inhaalzorg straks weer op maximale capaciteit kunnen leveren', zeggen de beroepsorganisaties.

Volgens V&VN ligt het ziekteverzuim onder verpleegkundigen en verzorgenden op dit moment twee keer zo hoog als normaal. Volgens Peter-Paul van Benthem, voorzitter van FMS, staan ook artsen onder druk doordat veel kritieke planbare moet worden uitgesteld. 'Dat neem je als arts mee naar huis. Je wilt niet dat er iets misgaat.'

Beide organisaties willen dat er steun komt voor zorgverleners die besmet zijn geraakt met het coronavirus. Met name personjeel met burn-outs en long covid moet goede begeleiding krijgen, maar ook de rust om fysiek en mentaal te herstellen. Volgens de organisaties is het herstel van het personeel nu het belangrijkst, zodat de hoeveelheid 'inhaalzorg' die door de derde golf is opgebouwd straks weer geleverd kan worden.

Weinig stakingsacties in 2020 wegens corona

Dankzij de coronapandemie wrden in 2020 opvallend weinig stakingacties afgekondigd, zo meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Door de uitbraak van het coronavirus zijn veel onderhandelingen stilgevallen en was het niet mogelijk om met grote groepen bijeen te komen. Volgens vakbond FNV zijn tot nu toe in 2021 al meer stakingen geweest dan in heel 2020. Vorig jaar vonden in totaal slechts negen stakingsacties plaats.

'Op veel plekken zoals in de supermarkten, de metaal en het beroepsgoederenvervoer gaat het ondanks of juist dankzij de corona-pandemie gewoon goed, of trekt het weer flink aan', zegt FNV-vicevoorzitter Zakaria Boufangacha. 'Daar willen onze leden in die sectoren van meeprofiteren.' Volgens Boufangacha is dat de reden dat het aantal stakingen nu al hoger ligt dan vorig jaar.

Helft ziekenhuizen kan kritieke planbare zorg nog op tijd geven

Nog maar 49 procent van de ziekenhuizen kan alle zogenoemde kritieke planbare zorg, die binnen zes weken moet plaatshebben om gezondheidsschade te voorkomen, nog op tijd geven. Dat meldt de Nederlandse Zorgautoriteit, de NZa. Vorige week kon 63 procent dit nog. Acute en semi-acute zorg kunnen nog steeds wel altijd worden geleverd.

Het geschatte aantal gemiste verwijzingen sinds maart 2020, het begin van de coronacrisis, is opgelopen tot 1,4 miljoen. Dit heeft volgens de autoriteit geleid tot 1,1 miljoen minder polikliniekbezoeken en 230.000 minder operaties dan er normaal zouden zijn geweest. Alleen bij cardiologie, dermatologie en oogheelkunde waren de aantallen operaties als in voorgaande jaren.

In totaal wordt het aantal gemiste verwijzingen wegens vermoeden van kanker sinds maart 2020 geschat op 97.000. In de oncologische zorg is het aantal patiënten en behandelingen wel veel minder teruggelopen dan gemiddeld in de rest van de medisch-specialistische zorg, zegt de NZa. Het aantal nieuw gevonden tumoren is zelfs bijna op het verwachte niveau, met uitzondering van darmkanker en borstkanker. "Dit komt door de tijdelijke stop van de bevolkingsonderzoeken.

Coronakaart

