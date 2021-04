Kees (68) krijgt 200.000ste coronaprik in Haaglanden: 'Ik ben heel blij'

Op de vaccinatielocatie werd er een feestelijk moment van gemaakt. Zo ontving Kees na zijn prik een bos bloemen overhandigd van directeur van GGD Haaglanden Annette de Boer en Michel Bezuijen, de burgemeester van Zoetermeer.

Kees en zijn vrouw zijn erg blij dat ze de eerste prik hebben gehad | Foto: Sander Foederer

'Het is een prachtig resultaat dat we hebben geboekt en het is heel belangrijk om uit deze crisis te komen', vertelt Bezuijen. Momenteel kunnen er zo'n 1000 vaccinaties per dag worden gegeven in de SilverDome. Dit aantal loopt telkens op en het is de bedoeling dat er binnen een aantal weken meer priklijnen bijkomen zodat er nog meer gevaccineerd kan worden.

'Mijn kleinkinderen omarmen'

De 68-jarige Kees is blij dat hij zijn prik heeft gehad. 'Het is voor mensen op onze leeftijd toch heel belangrijk dat je toch nog uitzicht hebt op een normaal leven', vertelt Kees. 'Ik denk dat we, als we de tweede prik ook hebben gehad, met een gerust hart beter kunnen functioneren in de maatschappij.'

Het vaccinatieproces is voor hem snel verlopen. Drie weken geleden hadden Kees en zijn vrouw zich ingeschreven voor hun eerste prik en vandaag was het zover. 'We kregen snel een uitnodiging en die grepen we gelijk met beide handen aan', zegt Kees. Voor eventuele bijwerkingen is de man niet bang. 'Ik heb liever een paar dagen last van wat bijwerkingen dan een Indiase variant.'

Kees heeft vooral zin om zijn kleinkinderen weer te zien. 'Je ziet ze alleen nog maar via een videogesprek of op afstand in de tuin als het lekker weer is, dat is een groot gemis. Ik kan niet wachten om ze dadelijk weer te omarmen.' De 68-jarige man weet nog niet wat hij als eerste gaat doen als hij gevaccineerd is. 'Dat het een hele happening wordt, is wel zeker', vertelt hij blij en opgelucht.

Flink opschalen

Annette de Boer, directeur van GGD Haaglanden, is erg blij dat de 200.000ste prik is gezet. 'Dit is een mooi moment, we gaan de goede kant op', vertelt Annette. '200.000 vaccinaties is een hoop, maar we hopen dat het er snel veel meer worden. Momenteel zijn er zes priklijnen op deze locatie, het is de bedoeling dat het er rond half mei meer worden en dat we dan zo'n 1450 mensen per dag kunnen vaccineren', aldus de directeur. Daarnaast wordt aanstaande maandag, op 3 mei een nieuwe priklocatie geopend bij de Broodfabriek in Rijswijk.

'Momenteel vaccineren we in de regio 4500 mensen per dag, volgende week zijn dat er al 5000 per dag. Op 1 juni zullen we onze maximale capaciteit bereikt hebben en dan zijn ook de jongere mensen heel snel aan de beurt', zegt Annette stellig.

