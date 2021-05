Aandeel woninginvesteerders in regio gestegen: bekijk hier de cijfers voor jouw wijk of gemeente

Een huis staat de huur in de Leidse binnenstad, die erg in trek is bij investeerders. | Foto: ANP

Ruim 22 procent van alle huizen die in 2020 zijn verkocht in de regio, zijn gekocht door een particuliere investeerder. Dit blijkt uit cijfers die Omroep West heeft opgevraagd bij het Kadaster. In 2019 was dit nog 18 procent. In Den Haag werden de meeste woningen gekocht door beleggers, in Zoeterwoude het minst.

Particuliere investeerders kopen geen huis om er zelf in te wonen, maar om het bijvoorbeeld te verhuren of op te knappen en voor meer geld door te verkopen. Volgens het Kadaster, de overheidsdienst die eigendom van vastgoed bijhoudt, hebben in 2020 veel beleggers hun slag geslagen omdat zij vanaf januari 2021 meer belasting moesten betalen bij de aankoop van een woning.

Eerder werd al bekend dat het aandeel van investeerders in Den Haag hierdoor naar recordhoogte steeg. Nu blijken beleggers ook in de rest van de regio actiever te zijn. Toch komt het aandeel van beleggers nergens in de buurt van de cijfers uit Den Haag, waar 40,1 procent van alle verkochte huizen werd gekocht door een investeerder. Met een aandeel van 26,7 procent volgt nummer twee Leiden op afstand. De gemeente Leidschendam-Voorburg (23,7 procent) maakt de top 3 compleet.

Snelle stijgers

In 2019 stonden Delft en Gouda nog op de plekken van Leiden en Leidschendam-Voorburg, maar bij de eerstgenoemden daalde het aandeel van investeerders. Bij de laatste twee gemeenten steeg het juist fors, in beide gevallen met 10 procent. Daarmee zijn deze gemeenten nog niet de snelste stijgers: dat zijn Waddinxveen (plus 14,5 procent), Oegstgeest (13,4 procent) en Kaag en Braassem (12,8 procent).

Zoeterwoude is het minst in trek bij investeerders: hier werden minder dan 10 woningen door hen gekocht, te weinig voor het Kadaster om hier betrouwbare gegevens over te delen. Ook in Pijnacker-Nootdorp en Westland is het aandeel van beleggers laag, respectievelijk 2,9 en 4,8 procent.

Lagere WOZ-waarde

Uit analyse blijkt dat het percentage door investeerders gekochte woningen significant hoger is in gemeenten waar de gemiddelde WOZ-waarde, de waarde van een woning, lager ligt. Dit werd eerder ook al geobserveerd door het Kadaster en wordt verder bevestigd als je kijkt in welke wijken het aandeel van beleggers het hoogst is.

Van alle wijken in de regio zijn vooral de Haagse wijken populair bij investeerders. 18 wijken uit de top 25 liggen in de gemeente Den Haag. Ook de Leidse en Delftse binnenstad zijn populair. Een opvallende verschijning in de top van de lijst is Plaswijck, in Gouda. Hier wordt al twee jaar meer dan 40 procent van de huizen gekocht door een investeerder. In veel wijken in de regio zijn minder dan tien huizen gekocht door investeerders. In dat geval heeft het Kadaster hier geen gegevens over gedeeld – en in onderstaande kaart is dan het gemiddelde van de bijbehorende gemeente weergegeven.

Makkelijker te verbouwen

Investeerders roeren zich vooral in goedkopere wijken omdat ze dan minder geld nodig hebben om te beginnen met investeren. Volgens directeur Laurens van de Noort van Vastgoed Belang, de vereniging voor particuliere vastgoedbeleggers, is ongeveer de helft van de huurhuizen in de vrije sector in handen van kleine verhuurders die zo bijvoorbeeld extra sparen voor hun pensioen.

Hoogleraar woningmarkt Peter Boelhouwer van de TU Delft heeft nog een andere verklaring voor de populariteit van grootstedelijke wijken, waar vaak veel portiekwoningen staan: 'De huizen zijn vaak makkelijker te verbouwen voor de verhuur.' Maar door de groeiende vraag hiernaar – ook vanuit woningzoekenden – lopen ook hier de huizenprijzen op. 'Daardoor zie je dat investeerders steeds meer uitwijken naar gemeenten buiten de grote stad.'

Hogere huizenprijzen

Meer particuliere investeerders op de markt leidt volgens het Kadaster waarschijnlijk tot hogere huizenprijzen. In verhouding tot het aantal woningzoekenden is het aanbod al niet groot. Als beleggers zich dan ook in de woonstrijd mengen, raakt het nog meer uit balans. Deze toenemende krapte is ook de reden dat de overheid het kopen van huizen minder aantrekkelijk heeft gemaakt voor particuliere investeerders. Zo betalen zij sinds 1 januari meer belasting.

Een krappe woningmarkt is vooral lastig voor starters, die vaak nog weinig spaargeld hebben, maar volgens woningmarktexpert Paul de Vries van het Kadaster is het een misverstand dat particuliere beleggers altijd de huizen kopen waar starters willen wonen. 'Starters kopen vaak wat grotere woningen en ontlopen investeerders daardoor een beetje.'

Nuance

Ook Peter Boelhouwer en Laurens van de Noort nuanceren het beeld dat de woningnood wordt veroorzaakt door de inmenging van investeerders. Zij wijzen erop dat er in de afgelopen jaren vooral te weinig is gebouwd en dat er ook meer huurwoningen nodig zijn. Wil je meer lezen over wat zij vinden over alles dat er wordt gezegd en geschreven over particuliere investeerders, en wie deze beleggers precies zijn? Zondag verschijnt er een uitgebreid profiel op omroepwest.nl.

Verantwoording: De in dit artikel genoemde cijfers gaan over alle huizen die verkocht zijn in een gemeente, dus niet alleen over woningen die verkocht zijn door bewoners. Huizen die van investeerder naar investeerder gaan, zijn dus ook meegeteld. Een investeerder wordt door het Kadaster als volgt getypeerd: een natuurlijk persoon met drie of meer woningen in bezit, of een bedrijfmatige woningkoper. Als er in een wijk of gemeente niet meer dan tien woningen zijn verkocht door een investeerder, publiceert het kadaster hierover geen cijfers, omdat er dan statistisch weinig betrouwbare uitspraken over te doen zijn. Van veel wijken buiten grotere steden ontbreken de cijfers dus. Evenals die van de gemeente Zoeterwoude.

