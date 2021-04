VVD-politicus Hans van Baalen (60) overleden

VVD-politicus Hans van Baalen is na een kort ziekbed op 60-jarige leeftijd overleden in een ziekenhuis in Rotterdam. Dat meldt een woordvoerder van de familie. Van Baalen groeide op in Krimpen aan den IJssel en studeerde rechten in Leiden. Ook was hij actief als Tweede Kamerlid en in het Europees Parlement.

Van Baalen werd in 1960 in Rotterdam geboren. In de jaren 70 zat hij op het Krimpenerwaard College en volgde daar het atheneum. Daar schreef hij samen met zanger en presentator Paul de Leeuw voor de schoolkrant.

Na zijn middelbare schooltijd ging Van Baalen naar Leiden om rechten te studeren aan de universiteit. Tijdens zijn studententijd was hij lid van studentenvereniging Minerva. Ook was hij actief als voorzitter van studentenweerbaarheid Pro Patria.

Politiek

In de politiek was Van Baalen een bekend gezicht. Van 1999 tot 2002, en van 2003 tot 2009 zat hij in de Tweede Kamer voor de VVD. Aansluitend zat hij tot 2019 voor de VVD ook in het Europees Parlement. Sinds november 2015 was hij tevens Europarlementariër en partijvoorzitter van de Partij van de Alliantie van Liberalen en Democraten voor Europa (ALDE). De VVD is namens Nederland bij die partij aangesloten.

In 2018 was Van Baalen kandidaat voor de Eerste Kamer, maar hij zag van die functie af omdat hij de taak niet kon combineren met andere werkzaamheden. Van de politicus is ook bekend dat hij graag minister van Defensie had willen worden. Het is nooit zover gekomen.