Wie haalt de lijst? Stembus Eeuwige Roem Top 100 geopend

The Motions vorig jaar in het Kurhaus bij 100 jaar radio | Foto: Omroep West

The Motions bereikte vorig jaar voor het eerst de top 3 met het nummer 'Wasted words'. Queen stond op 2 met 'Bohemian rhapsody' en Procol Harum was nummer 1 met 'A whiter shade of pale'. Bennett toonde zich vereerd en merkte op dat de tekst van de hit uit 1965 eigenlijk nog steeds actueel is.

Om de eerste stemweek van dit jaar extra luister bij te zetten organiseert Radio West voor het eerst een Eeuwige Roem Week. Presentator Patrick van Houten legt uit: 'We draaien de komende dagen heel veel liedjes waar luisteraars op kunnen stemmen. Zo proberen we wat inspiratie te geven, als mensen tot een keuze willen komen. En we komen meteen in de stemming natuurlijk!'

Muzikale prijzen

Komende week zijn er ook veel muzikale prijzen te winnen in het spel de West Weter, waaronder dvd's van de film 'Bohemian rhapsody' over Queen, 'Rocketman' over Elton John en cd's van bijvoorbeeld Fleetwood Mac, ABBA en Golden Earring die niet mogen ontbreken in elke muziekcollectie. De hoofdprijs is een heuse koffergrammofoon.

Presentator Bas Muijs wordt er enthousiast van: 'Vinyl is weer terug van weggeweest. De koffergrammofoon is een vintage model, maar wel met de nieuwste technieken. Het apparaat is voorzien van bluetooth, dus het voordeel is dat je de vinylcollectie heel makkelijk door het hele huis kunt laten klinken.' Een van de stemmers wint een DAB+ radio.

Ambassadeur van een single

Presentatoren van Radio West doen traditioneel hun best om hun favoriete plaat hoog in de lijst te krijgen. Elke presentator is ambassadeur van een single op de stempagina. Tjeerd Spoor: 'Zo ontstaat ook een gezonde onderlinge concurrentie. Mijn plaat van vorig jaar heeft het toen niet gehaald. Daar was ik best een beetje ziek van, dus ik wil er niet te lang bij stilstaan.'

Maar de presentator van West Wordt Wakker aast op eerherstel: 'Ik ga dit jaar voor 'Ik meen het' van André Hazes. Dat verwachten mensen misschien niet van mij, maar ik vind dat een geweldige plaat. Vorig jaar stond er maar 1 titel van Hazes in de lijst. Dat kan echt niet, dus ik ga er alles aan doen om ‘Ik meen het’ in de Top 100 te krijgen.' Zijn collega Jorinda Teeuwen is zo te merken klaar voor de strijd: 'Prima plaatje natuurlijk, maar Tjeerd kan echt niet op tegen mijn keuze, 'Bombay' van de Haagse Golden Earring.'

520 platen

De nummers op het stemformulier hebben allemaal een keer Eeuwige Roem gehaald in het programma Aan de Bak. Hierin speelt Patrick van Houten elke werkdag het muzikale spel 'Eeuwige roem' met een luisteraar. Drie platen strijden steeds om de eer. Elke werkdag kiest een kandidaat één plaat die er uit gaat en zet daar een ander nummer voor terug.

Een plaat bereikt de status van eeuwige roem als hij zeven dagen vol maakt in het spel. Dan verhuist het nummer naar ‘de Eeuwige Roemlijst’ van Aan de Bak. Sinds april 2012 hebben ruim 520 platen de roemlijst bereikt. Daar kan op gestemd worden. Dat kan hier, tot woensdag 19 mei 12.00 uur.