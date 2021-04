Keukenhof trakteert Guus Meeuwis op eigen tulp: 'Dit is een hele eer'

Eigenlijk had Guus Meeuwis in 2020 zijn 25-jarig jubileum als artiest moeten vieren, maar het coronavirus gooide roet in het eten van zijn geplande jubileumtour. Vrijdag werd dat op een andere manier gevierd: door zijn eigen tulp te dopen in bloemenpark Keukenhof in Lisse.

'Het is een hele eer om een tulp vernoemd te krijgen', zegt Guus Meeuwis. 'De tulp is natuurlijk wel het symbool van Nederland, maar ik ken echt niemand die niet blij wordt van bloemen. Bloemen zijn er altijd bij als er iets bijzonders gebeurt in het leven', vervolgt de zanger.

Hij vindt dat hij en de tulp goed bij elkaar passen. 'De tulp kan hetzelfde als muziek: mensen blij maken en troosten.'

Tuin of vaas

Over de kleur van de tulp was Guus vooraf duidelijk: een blauwe of een oranje, passend bij de kleuren die bij zijn geplande jubileumtour hoorden. Omdat blauw niet bestaat, werd het oranje. De tulp is geteeld door kweker Maveridge International uit St. Maarten.

Volgens Bart Siemerink van Keukenhof is de tulp zowel geschikt voor in de tuin als voor in de vaas. 'Het is leuk om hem thuis in de keuken te hebben staan en wellicht ook op een eigen landgoedje. Dat mag in de hoeveelheid tulpen die we hier in Keukenhof hebben hebben, maar een paar minder mag ook', lacht hij.

Keukenhof nog steeds niet open

Keukenhof is ondertussen nog steeds niet open voor publiek. Het park mocht in 2021 slechts een beperkt aantal dagen open voor bezoekers, als onderdeel van Testen voor Toegang. 'We zijn het nationale en internationale uithangbord voor de sierteelt', geeft directeur Bart Siemerink aan. 'We laten het bloemenpark nu op andere manieren aan de wereld zien. Via video’s, televisieprogramma’s en ook via deze tulpdoop.'

De Keukenhof zou dit jaar sluiten op 9 mei, omdat de bloemen dan uitgebloeid zijn. Eventuele versoepelingen komen dus sowieso te laat voor het park.