Dansscholen in actie: 'Mensen moeten weer in beweging komen'

Klokslag 17.15 uur werd er donderdag overal tegelijkertijd gedanst. Thuis, in de tuin, in parken en op straat. Dansers en docenten van dansschool Cools deden dat in het Alphense Burgemeester Visserpark. 'We geven hier de afgelopen periode al buiten les, omdat we niet binnen mogen dansen', vertelt docent Daniek Broek (25). 'Maar we willen heel graag weer naar binnen toe.'

Van urban tot ballet en van liften tot Latin; allerlei dansstijlen kwamen aan bod. 'Het is allemaal hartstikke leuk', vindt de 15-jarige Jari Molenkamp. 'Vrij zijn, bewegen op muziek, lekker actief zijn. Maar dansen op een grasveld is ook niet alles.'

Spiegels en belichting

Daar is Elina van den Heuvel (10) het helemaal mee eens. Hoe erg ze het mist om binnen te dansen? 'Best wel erg', zegt ze. 'Want binnen heb je meestal spiegels en dan kun je zien of je een pasje goed doet. En je hebt ook goeie belichting, dus dan kun je beter zien dan buiten.'

'Buiten dansen is natuurlijk heel fijn als het goed weer is', geeft Daniek toe. 'Tegelijkertijd kun je op stenen en op gras niet hetzelfde als in een zaal met een echte balletvloer, spiegels en een bar. Dat heb je allemaal nodig om te dansen.'

'Een trieste omgeving'

Iets meer dan een kilometer verderop deden Ronald en Mieke de Vos op kleinere schaal mee met de landelijke protestactie. Vanuit hun danscentrum aan de Zaalbergstraat vroegen ze cursisten foto's en filmpjes te maken van hun gezwier en gezwaai. 'Het is een trieste omgeving op dit moment, want we mogen niks', treurt Ronald.

Ronald en Mieke van De Vos Danscentrum | Foto: Omroep West

Het wordt hoog tijd om dansscholen te heropenen, is zijn stellige overtuiging. 'We vinden het vooral belangrijk om de mensen weer te helpen in beweging te komen. Het zou denkbaar zijn dat ik met één of twee paren hier in deze zaal op een heel veilige manier kan dansen. Onrechtvaardig vind ik een groot woord, maar denk in mogelijkheden.'

Petitie tegen 'testsamenleving'

En dat is niet het enige waar de Alphense dansschoolhouder zich hard voor maakt. Hij startte deze week een petitie tegen een 'testsamenleving', zoals hij het zelf noemt. 'Je verplicht laten testen om dingen te kunnen doen, vind ik te ver gaan. Wij zouden daar als dansscholen ook niet aan mee moeten werken. Volgens mij is het ook niet nodig, want als een groot deel van de bevolking straks gevaccineerd is, kan de samenleving weer gewoon open.'

Een mens heeft plezier nodig, een uitlaatklep. Dat zit zeker in dans - docent Daniek Broek

Ook docent Daniek denkt dat binnen dansen op een veilige manier mogelijk is. 'Het is ook belangrijk, het draagt heel veel bij aan de gezondheid. Een mens heeft plezier nodig, een uitlaatklep. Dat zit zeker in dans.'

Dansen in de regen

De dansers laten zich door een regenbui in elk geval niet uit het veld slaan. 'Dan neem ik maar een paraplu mee. Of een regenjas. Alles voor het dansen', aldus Elina. Jari: 'Ja, dan maar in de modder. Dan maar dansen in de regen. Als we maar kunnen dansen, daar gaat het om.'

LEES OOK: Charlie (9) en Sophie (10) winnen Alphen's Got Talent: 'Fijn dat dit er is'