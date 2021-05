'Bollenjongens' volgt jonge ondernemers in de Bollenstreek: 'We willen onze passie laten zien'

In het nieuwe Omroep West-programma 'Bollenjongens' volgt presentator Johan Overdevest een jaar lang het werk van elf jonge ondernemers in de Bollenstreek die het hele jaar druk zijn op het land en in de schuur. Voor Overdevest, die zelf ook in de Bollenstreek woont, was dat een mooie ervaring. 'De Bollenstreek is een uniek gebied met de Keukenhof en al die velden vol bloemen. Maar ik realiseerde me dat ik eigenlijk geen idee had wat er nou het hele jaar door gebeurt om die velden in bloei te krijgen en voor een bos tulpen bij ons in de vaas', vertelt hij.

'Dus ben ik in gesprek gegaan met een groep jonge kwekers om eens te horen wat zij zoal doen in de verschillende seizoenen', aldus de presentator. 'En ik wist meteen dat daar een mooie serie over te maken was.'

Bollenjongens, bollenboeren, kwekers of agrarische ondernemers. De 'Bollenjongens' zijn er zelf nog niet helemaal uit hoe ze zich nu eigenlijk moeten noemen.

'Onze passie laten zien'

Ook de Bollenjongens zijn blij met een serie over hun grote passie. 'Als jonge kwekers zochten wij naar een manier om onze sector op een eerlijke en mooie manier te laten zien', vertelt Ruben de Groot. 'Als de Bollenstreek in beeld komt, gaat het altijd maar weer over de gewasbeschermingsmiddelen die wij gebruiken. Ten eerste kloppen die verhalen vaak niet en daarnaast gebeurt er zoveel moois in ons vak. De passie waarmee wij ons werk doen, willen we ook graag een keer laten zien.'