Coronavirus: Denemarken schrapt Janssen-vaccin uit vaccinatieprogramma

Leids coronavaccin niet meer in officieel vaccinatieprogramma Denemarken

Het coronavaccin van Janssen (Johnson & Johnson) is geschrapt uit het officiële vaccinatieprogramma van Denemarken. De Deense autoriteiten hebben besloten af te zien van de inzet van het middel omdat het in zeldzame gevallen bloedstolsels kan veroorzaken. Wie dat wil kan nog wel zelf kiezen voor het vaccin.

Het was eigenlijk de bedoeling dat het Janssen-vaccin een grote rol zou hebben bij het inenten van de bevolking, ook omdat er maar een prik nodig is. De autoriteiten hadden van Janssen de meeste doses besteld. Maar de voordelen wegen niet op tegen het risico, aldus de verantwoordelijke Deense gezondheidsinstantie.

9263 nieuwe coronagevallen en meer patiënten opgenomen in ziekenhuizen

Tussen zondagochtend en maandagochtend zijn 9263 positieve coronatests geregistreerd. Dit cijfer is nu extra hoog doordat in de voorgaande dagen minder meldingen konden worden doorgegeven door een technische storing. Vorige week was het gemiddelde aantal bevestigde besmettingen per dag 7092. Door de storing was het gemiddelde gezakt van ongeveer 7500 naar ongeveer 7000.

Momenteel liggen er 42 meer coronapatiënten in de ziekenhuizen dan zondag, blijkt uit cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding. In totaal liggen er nu 2642 mensen met het coronavirus in het ziekenhuis. Het aantal coronapatiënten op de intensive care is met 21 toegenomen tot 825. Dat aantal schommelt al ruim twee weken tussen de 800 en 850.

Europese Commissie wil ingeënte toeristen toelaten

De Europese Commissie wil ingeënte toeristen van buiten de Europese Unie weer toelaten. Ook wie nog niet is gevaccineerd maar uit een land komt dat het coronavirus voldoende weet te beteugelen, moet weer naar de EU kunnen reizen, vindt het dagelijks bestuur van de unie.

Nu zijn plezierreizen naar de EU slechts mogelijk voor inwoners van een handvol landen. Dat kunnen er de komende tijd veel meer worden, meent de commissie. Zij wil de maatstaven versoepelen en niet-noodzakelijke reizen toestaan vanuit landen met een hogere besmettingsgraad dan nu gebeurt. De EU-lidstaten moeten nog met het voorstel instemmen.

Het is wel zaak dat de EU op haar hoede is voor nieuwe, gevaarlijke varianten van het virus, stelt de commissie. Daarom zou de EU snel moeten kunnen ingrijpen als het in een buitenland plotseling misgaat. Met een 'noodrem' moet de unie het reisverkeer vanuit dat land dan aan banden kunnen leggen.

Laatste dagen avondklok levert nog 1624 boetes op

In de laatste week dat de avondklok gold, van maandag 26 april tot en met woensdag 28 april om 04.30 uur, heeft de politie 1624 boetes opgelegd voor het overtreden ervan.

In de hele vorige week deelde de politie 321 bekeuringen uit voor het overtreden van het verbod op groepsvorming. Verder werden er afgelopen weekend 24 illegale feesten beëindigd.

Donderdag werd al bekend dat de politie in drie maanden tijd meer dan 95.000 boetes had uitgedeeld voor het niet naleven van de avondklok. De avondklok gold voor het eerst op zaterdag 23 januari en was bedoeld om feesten en bezoeken tegen te gaan en zo verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Op overtreding stond een boete van 95 euro.

Extra coronaspaargeld vooral op bankrekening hoge inkomensgroepen

Hoewel sinds de coronapandemie in totaal flink meer wordt gespaard dan daarvoor, komt het extra coronaspaargeld voornamelijk op de rekeningen van mensen die modaal of meer verdienen. Dat blijkt uit onderzoek van de Rabobank, die een vragenlijst uitzette onder ruim 1500 Nederlanders. Net als vorig jaar heeft een kwart van de Nederlanders minder spaargeld dan het geadviseerde minimum van het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud).

In totaal stortten Nederlandse huishoudens tussen maart vorig jaar en februari dit jaar bijna 46 miljard euro op hun spaarrekeningen. Dat is ruim tweeënhalf keer zoveel als het jaar ervoor. Toch is een toename van spaargeld vooral weggelegd voor mensen met minimaal een modaal inkomen, dat tussen de 36.500 euro en 43.500 euro bruto per jaar ligt. Het lukte vier op de tien huishoudens met een modaal inkomen de buffers te versterken. Bij de hogere inkomens was dit meer dan de helft.

Veiligheidsberaad bespreekt resultaten toegangstesten

Het Veiligheidsberaad bespreekt maandagavond onder meer de status van het toegangstesten. De burgemeesters in het beraad willen graag weten welke gegevens die testen opleveren. Met toegangstesten mogen mensen alleen naar bijvoorbeeld een evenement, voetbalwedstrijd of museum met een recente negatieve coronatest. Ook staan de coronamaatregelen opnieuw op de agenda van de voorzitters van de 25 veiligheidsregio's.

Bezoekers aan Keukenhof moeten een test af hebben genomen om binnen te komen | Foto: ANP

Het overleg vindt 's avonds plaats. De bijeenkomst was door de avondklok tijdelijk naar de middag verschoven. Nu die maatregel is geschrapt, keert het beraad terug naar de oorspronkelijke vergadertijd.

Sinds de coronacrisis komt het Veiligheidsberaad vrijwel wekelijks samen. Meestal blikken de burgemeesters terug op recente ontwikkelingen, behandelen de actualiteiten en kijken zij vooruit. Mogelijk dat hierdoor ook het mooie weer, Konings- en Bevrijdingsdag worden besproken.

Koolmees: zonde dat TONK-regeling weinig wordt aangevraagd

De TONK-regeling (Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten) wordt veel minder aangevraagd dan verwacht. In sommige gemeenten blijven de aanvragen voor de regeling steken op slechts 10 procent van het verwachte aantal. Dat schrijft het AD. Demissionair minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken betreurt dit. 'Dat valt inderdaad een beetje tegen. Zonde', zegt de minister maandag in de krant.

De TONK-regeling is bedoeld voor mensen die door de coronacrisis hun vaste lasten niet meer kunnen betalen. Volgens Koolmees is de regeling mogelijk te onbekend. Daarnaast zouden aanvragers zich soms schamen. 'Onterecht overigens. Meld je nou. De hulp is er', zegt hij.

Koolmees meent dat de hulp wel degelijk nodig is: 'Er zijn mensen die voor geen enkele regeling in aanmerking komen, maar wel hoge woonlasten hebben. Denk aan flexkrachten zonder WW-rechten, zelfstandigen met een werkende partner of mensen met een eigen bedrijfje. Zij vielen tussen wal en schip, maar kunnen via de TONK alsnog geld krijgen om hun lasten te betalen.'

Voorlopig geen vaccinatie voor groot deel arbeidsmigranten

Honderdduizenden arbeidsmigranten die in Nederland wonen en werken, maar niet zijn ingeschreven bij een gemeente, komen vooralsnog niet in aanmerking voor een vaccinatie tegen corona. Dat blijkt uit navraag van Platform voor Onderzoeksjournalistiek Investico bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), meldt Trouw. Dit verontrust artsen en virologen, omdat het gaat om een groep die extra risico loopt en daardoor ook voor anderen een groter risico vormt.

Een praktisch probleem bij het al dan niet inenten van deze groep is dat veel arbeidsmigranten niet zijn opgenomen in de reguliere Basisregistratie Personen (BRP). Uit een schatting in 2019 blijkt dat deze groep minimaal 250.000 arbeidsmigranten bedraagt. Na vier maanden zijn arbeidsmigranten verplicht zich bij de gemeente in te schrijven in de BRP, maar een groot deel doet dit niet en blijft dus ongeregistreerd lange tijd in Nederland. Zij zijn daardoor moeilijk te vinden voor de overheid.

