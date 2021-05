Coronavirus: Veiligheidsberaad bespreekt resultaten toegangstesten

Veiligheidsberaad bespreekt resultaten toegangstesten

Het Veiligheidsberaad bespreekt maandagavond onder meer de status van het toegangstesten. De burgemeesters in het beraad willen graag weten welke gegevens die testen opleveren. Met toegangstesten mogen mensen alleen naar bijvoorbeeld een evenement, voetbalwedstrijd of museum met een recente negatieve coronatest. Ook staan de coronamaatregelen opnieuw op de agenda van de voorzitters van de 25 veiligheidsregio's.

Het overleg vindt 's avonds plaats. De bijeenkomst was door de avondklok tijdelijk naar de middag verschoven. Nu die maatregel is geschrapt, keert het beraad terug naar de oorspronkelijke vergadertijd.

Sinds de coronacrisis komt het Veiligheidsberaad vrijwel wekelijks samen. Meestal blikken de burgemeesters terug op recente ontwikkelingen, behandelen de actualiteiten en kijken zij vooruit. Mogelijk dat hierdoor ook het mooie weer, Konings- en Bevrijdingsdag worden besproken.

Koolmees: zonde dat TONK-regeling weinig wordt aangevraagd

De TONK-regeling (Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten) wordt veel minder aangevraagd dan verwacht. In sommige gemeenten blijven de aanvragen voor de regeling steken op slechts 10 procent van het verwachte aantal. Dat schrijft het AD. Demissionair minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken betreurt dit. 'Dat valt inderdaad een beetje tegen. Zonde', zegt de minister maandag in de krant.

De TONK-regeling is bedoeld voor mensen die door de coronacrisis hun vaste lasten niet meer kunnen betalen. Volgens Koolmees is de regeling mogelijk te onbekend. Daarnaast zouden aanvragers zich soms schamen. 'Onterecht overigens. Meld je nou. De hulp is er', zegt hij.

Koolmees meent dat de hulp wel degelijk nodig is: 'Er zijn mensen die voor geen enkele regeling in aanmerking komen, maar wel hoge woonlasten hebben. Denk aan flexkrachten zonder WW-rechten, zelfstandigen met een werkende partner of mensen met een eigen bedrijfje. Zij vielen tussen wal en schip, maar kunnen via de TONK alsnog geld krijgen om hun lasten te betalen.'

LEES OOK: Coronasteun voor woonlasten verschilt sterk: in Leiden vier keer zoveel als in Den Haag

Voorlopig geen vaccinatie voor groot deel arbeidsmigranten

Honderdduizenden arbeidsmigranten die in Nederland wonen en werken, maar niet zijn ingeschreven bij een gemeente, komen vooralsnog niet in aanmerking voor een vaccinatie tegen corona. Dat blijkt uit navraag van Platform voor Onderzoeksjournalistiek Investico bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), meldt Trouw. Dit verontrust artsen en virologen, omdat het gaat om een groep die extra risico loopt en daardoor ook voor anderen een groter risico vormt.

Een praktisch probleem bij het al dan niet inenten van deze groep is dat veel arbeidsmigranten niet zijn opgenomen in de reguliere Basisregistratie Personen (BRP). Uit een schatting in 2019 blijkt dat deze groep minimaal 250.000 arbeidsmigranten bedraagt. Na vier maanden zijn arbeidsmigranten verplicht zich bij de gemeente in te schrijven in de BRP, maar een groot deel doet dit niet en blijft dus ongeregistreerd lange tijd in Nederland. Zij zijn daardoor moeilijk te vinden voor de overheid.

Coronakaart

Check hier hoeveel besmettingen er zijn in jouw gemeente.