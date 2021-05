Coronavirus: Percentage positieve testen blijft stijgen

7830 nieuwe coronagevallen, boven het weekgemiddelde

Het aantal nieuwe coronagevallen is afgelopen etmaal uitgekomen op 7830, blijkt uit gegevens van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Dat is boven het gemiddelde van de afgelopen zeven dagen. In de afgelopen week registreerde het RIVM gemiddeld 7441 besmettingen per etmaal.

Vergeleken met maandag daalde het aantal geturfde positieve tests wel fors, met bijna 1400. Het cijfer van maandag viel echter veel hoger uit doordat in de voorgaande dagen minder meldingen konden worden doorgegeven door een technische storing.

Het aantal sterfgevallen door corona steeg het afgelopen etmaal met 32. Dat wil niet zeggen dat al deze mensen in de afgelopen 24 uur zijn overleden. Als een coronapatiënt overlijdt, wordt dit soms pas na een tijdje doorgegeven. Maandag werden 17 overlijdens geregistreerd.

Minder coronatests uitgevoerd, meer positieve tests

Door de meivakantie hebben minder mensen zich laten testen op het coronavirus. Daardoor valt het aantal nieuwe gevallen iets lager uit. Maar dat geeft een vertekend beeld, want het percentage positieve tests stijgt.

Tussen vorige week maandag en zondag hebben 410.855 mensen een coronatest laten doen, meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Dat is zestien procent minder dan de week ervoor. Vooral jongeren lieten zich minder testen. Van al die tests was 11,7 procent positief, tegen 10,6 procent in de week ervoor.

Uiteindelijk werden 52.087 besmettingen vastgesteld. Dat is zes procent minder dan de week ervoor, toen 55.097 mensen positief testten.

Ziekenhuizen nemen meer jongere coronapatiënten op

De gemiddelde leeftijd van coronapatiënten in ziekenhuizen is gedaald in maart en april. Zowel op verpleegafdelingen als op intensive cares werden relatief minder ouderen opgenomen. Dat meldt Stichting Nationale Intensive Care Evaluatie (NICE), die deze cijfers landelijk bijhoudt.

In maart en april was de gemiddelde patiënt met Covid-19 op een verpleegafdeling van een ziekenhuis ruim 63 jaar. In januari en februari was dit nog ruim 68 jaar. Op de intensive cares is een minder grote verschuiving te zien. De gemiddelde ic-patiënt met het virus was bijna 63 jaar in de eerste twee maanden van het jaar. In maart en april was dit gemiddeld tegen de 62 jaar.

Vooral op de verpleegafdelingen is duidelijk te zien dat er relatief minder 80-plussers met corona worden behandeld. Het percentage patiënten van 30 tot 70 jaar groeide juist van ruim 43 procent in januari en februari naar meer dan 56 procent in maart en april. Sinds het begin van de coronacrisis is dit percentage niet zo hoog geweest. Op de intensivecareafdelingen lagen de afgelopen twee maanden ook relatief meer coronapatiënten van tussen de 30 en 70 jaar. Maar deze verschuiving is minder sterk. Dit percentage is eerder ook wel hoger geweest.

Coronasteun hield restaurants en cafetaria's overeind

In het eerste kwartaal van 2021 hebben relatief minder restaurants en cafetaria's zelf hun bedrijf beëindigd, zo blijkt uit cijfers van het CBS. Het aantal opheffingen lag ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar aanzienlijk lager. Volgens het CBS hebben de pakketten met coronasteunmaatregelen veel ondernemers overeind gehouden, maar verkeren zij door de vele beperkingen nog altijd in zwaar weer.

In totaal sloten 100 restaurants met meerdere personeelsleden het afgelopen jaar hun deuren. Vorig jaar waren dat er 140. Ook werden 105 cafetaria's, lunchrooms, snackbars, ijssalons en andere eetgelegenheden gesloten, ten opzichte van 135 het jaar daarvoor. Ook werden er bijna een derde minder nieuwe restaurants gestart dan vorig jaar.

Mensen genieten van een glas bier en een glas wijn op het terras | Foto: Omroep West

Coronasterfte in januari het hoogst sinds mei 2020

In januari zijn zeker 4400 mensen zeker of vermoedelijk overleden aan het coronavirus. Dat is het hoogste aantal sinds mei vorig jaar, zo melden onderzoekers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van doodsoorzaakverklaringen. Alleen in april 2020 werden meer sterfgevallen als gevolg van corona gemeld: zo'n 6400. In totaal zijn tussen maart 2020 en januari 2021 bijna 24.500 mensen in ons land overleden aan het virus.

De sterftecijfers waren het hoogst in de eerste week van januari. Met name verpleeghuisbewoners en andere ontvangers van langdurige zorg bezweken toen aan het virus. Die groep was in januari nog niet gevaccineerd, waardoor een derde van alle sterfgevallen binnen die groep door het coronavirus is veroorzaakt.

OMT: pas weer versoepelen bij 20 procent minder ziekenhuisopnamen

De coronamaatregelen kunnen pas verder versoepeld worden als het 'lopend 7-daagsgemiddelde' van het aantal mensen met corona in de ziekenhuizen en intensive care met 20 procent is afgenomen. Dat heeft het Outbreak Management Team (OMT) geadviseerd aan het kabinet, zo schrijft demissionair minister Volksgezondheid, Welzijn en Sport Hugo de Jonge (CDA). Het OMT ziet die daling volgens de minister nu nog niet, maar geeft wel aan dat de piek van in de ziekenhuisopnames is bereikt en dat de kans op verder stijging is afgenomen.

In het nieuwe OMT-advies staat ook dat de druk op de zorg nu nog onverminderd groot is door het hoge aantal coronapatiënten. Het kabinet maakte dit weekend bekend daarom zeker een week te willen wachten met de tweede fase van de versoepelingen. 'Vanwege de hoge belasting op de zorg en het onzekere epidemiologische beeld, is versoepeling op dit moment niet verantwoord', schrijft De Jonge.

