Coronavirus: coronasteun hield restaurants en cafetaria's overeind

Coronasteun hield restaurants en cafetaria's overeind

In het eerste kwartaal van 2021 hebben relatief minder restaurants en cafetaria's zelf hun bedrijf beëindigd, zo blijkt uit cijfers van het CBS. Het aantal opheffingen lag ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar aanzienlijk lager. Volgens het CBS hebben de pakketten met coronasteunmaatregelen veel ondernemers overeind gehouden, maar verkeren zij door de vele beperkingen nog altijd in zwaar weer.

In totaal sloten 100 restaurants met meerdere personeelsleden het afgelopen jaar hun deuren. Vorig jaar waren dat er 140. Ook werden 105 cafetaria's, lunchrooms, snackbars, ijssalons en andere eetgelegenheden gesloten, ten opzichte van 135 het jaar daarvoor. Ook werden er bijna een derde minder nieuwe restaurants gestart dan vorig jaar.

Coronasterfte in januari het hoogst sinds mei 2020

In januari zijn zeker 4400 mensen zeker of vermoedelijk overleden aan het coronavirus. Dat is het hoogste aantal sinds mei vorig jaar, zo melden onderzoekers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van doodsoorzaakverklaringen. Alleen in april 2020 werden meer sterfgevallen als gevolg van corona gemeld: zo'n 6400. In totaal zijn tussen maart 2020 en januari 2021 bijna 24.500 mensen in ons land overleden aan het virus.

De sterftecijfers waren het hoogst in de eerste week van januari. Met name verpleeghuisbewoners en andere ontvangers van langdurige zorg bezweken toen aan het virus. Die groep was in januari nog niet gevaccineerd, waardoor een derde van alle sterfgevallen binnen die groep door het coronavirus is veroorzaakt.

OMT: pas weer versoepelen bij 20 procent minder ziekenhuisopnamen

De coronamaatregelen kunnen pas verder versoepeld worden als het 'lopend 7-daagsgemiddelde' van het aantal mensen met corona in de ziekenhuizen en intensive care met 20 procent is afgenomen. Dat heeft het Outbreak Management Team (OMT) geadviseerd aan het kabinet, zo schrijft demissionair minister Volksgezondheid, Welzijn en Sport Hugo de Jonge (CDA). Het OMT ziet die daling volgens de minister nu nog niet, maar geeft wel aan dat de piek van in de ziekenhuisopnames is bereikt en dat de kans op verder stijging is afgenomen.

In het nieuwe OMT-advies staat ook dat de druk op de zorg nu nog onverminderd groot is door het hoge aantal coronapatiënten. Het kabinet maakte dit weekend bekend daarom zeker een week te willen wachten met de tweede fase van de versoepelingen. 'Vanwege de hoge belasting op de zorg en het onzekere epidemiologische beeld, is versoepeling op dit moment niet verantwoord', schrijft De Jonge.

