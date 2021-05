Coronavirus: Ombudsman wil middelbare scholen en mbo's zo snel mogelijk open'

Uitnodigingen nieuwe kwetsbare groep

Vanaf donderdag wordt een nieuwe groep mensen met medische risico's uitgenodigd voor vaccinatie tegen het coronavirus. Het gaat om mensen geboren tussen 1961 en 2003, met bijvoorbeeld diabetes mellitus, een afweerstoornis of problemen aan luchtwegen, longen, hart of nieren.

Deze mensen worden vanwege hun medische toestand elk jaar ook al uitgenodigd voor de griepprik. Het RIVM schat dat het om ongeveer 1,5 miljoen mensen gaat. Zij krijgen het vaccin van Pfizer/BioNTech of van Moderna.

UWV opent loket voor vijfde periode loonsteun

Ondernemers hebben vanaf donderdag weer de mogelijkheid om opnieuw steun aan te vragen bij het UWV. De uitkeringsinstantie opent voor de vijfde keer een loket voor de aanvraag van een tegemoetkoming in de loonkosten. Dit keer gaat het om een tegemoetkoming voor de maanden april tot en met juni dit jaar.

'Er is door onze medewerkers hard gewerkt om te zorgen dat het loket al op 6 mei open kan, ruim tien dagen eerder dan het aanvankelijke plan', zegt UWV-bestuurder Janet Helder. Dit maakt het volgens haar mogelijk voor werkgevers om nog vóór de salarisbetaling van mei hun eerste voorschot binnen te hebben. 'En we zijn dit keer ook langer open, tot en met de laatste dag van deze NOW-periode, 30 juni', benadrukt Helder verder.

De zogeheten NOW-regeling voor loonsteun werd in het voorjaar van 2020 opgetuigd om een grote ontslag- en faillissementsgolf als gevolg van de coronapandemie te voorkomen. Dat daar veel behoefte aan was, bleek al op de eerste dag van de zogenoemde NOW 1.0, toen er meteen tienduizenden verzoeken binnenkwamen.

Nog veel vragen in Kamer over 'coronatesten voor toegang'

Met behulp van toegangstesten moet het de komende maanden mogelijk worden om de samenleving weer sneller te openen, dan zonder testen het geval zou zijn. Tenminste, dat is de redenering achter het wetsvoorstel van de regering over toegangsbewijzen, waar de Tweede Kamer donderdag over praat.

Maar partijen hebben nog veel vragen, onder meer over de kosten en over de timing van het wetsvoorstel. Ook aan de noodzaak van het voorgestelde testsysteem wordt getwijfeld, nu het nog slechts een kwestie van enkele maanden lijkt tot een groot deel van de bevolking tegen het coronavirus is gevaccineerd. Voor het debat is maar liefst 12 uur uitgetrokken.

De afgelopen tijd werden er al pilots gehouden, waarin mensen bijvoorbeeld naar een voetbalwedstrijd of een museum konden na het tonen van een negatief testbewijs. Vanaf de tweede stap in het openingsplan van het kabinet zouden mensen dan bijvoorbeeld onder voorwaarden weer naar musea of professionele sportwedstrijden kunnen, met een negatieve test. In de latere stappen zou dan steeds verder kunnen worden gegaan, met bijvoorbeeld evenementen met beperkingen of ruimere toegang tot restaurants.

'Middelbare scholen en mbo's moeten zo snel mogelijk open'

De middelbare scholen en mbo's moeten zo snel mogelijk weer volledig open, het liefst al gelijk na de meivakantie. Die oproep aan het kabinet doet Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer in NRC. 'Laten we alsjeblieft proberen om jongeren voor de zomer nog een paar maanden een béétje structuur te bieden.'

Volgens de Kinderombudsvrouw wordt in de adviezen van het Outbreak Management Team (OMT) en in de coronapersconferenties van de regering maar weinig rekening gehouden met de belangen van de jeugd. 'Het gaat voortdurend over de opening van winkels en terrassen, over fieldlabs en vaccinatiestrategieën', stelt zij. 'Maar ondertussen mogen studenten in het mbo en hoger onderwijs nog maar een dag per week naar school en zitten leerlingen in het voortgezet onderwijs gemiddeld drie dagen per week thuis.'

Kalverboer signaleert een 'stille ramp' onder kinderen en jongeren. Het is volgens haar al langer bekend dat deze leeftijdsgroepen als gevolg van de coronamaatregelen vaker last heeft van psychische klachten als eenzaamheid en depressie. Maar beleid vanuit Den Haag richt zich volgens Kalverboer vooral op de verspreiding van het coronavirus. 'Het gaat alleen maar over de korte termijn, de dagkoersen. Alsof niet doordringt dat dit beleid op de lange termijn vooral kinderen en jongeren treft.'

Meer vraag naar opslagruimte buitenshuis door crisis

Door de coronacrisis is er steeds meer vraag naar opslagruimtes buitenshuis. Volgens opslagverhuurder ALLSAFE heeft onder andere het thuiswerken en de groei van e-commerce ervoor gezorgd dat er meer vraag is naar mini-opslag. Ook bij branchegenoot Shurgard merken ze dat de bezettingsgraad flink is gestegen.

Volgens ALLSAFE nam de noodzaak om thuis leef- en werkruimte vrij te maken vorig jaar met de dag toe. Dat is dit jaar niet anders. De onderneming zag de omzet in het eerste kwartaal met 27 procent stijgen in vergelijking met een jaar eerder. Het aantal huurders steeg in de meetperiode met 22 procent.

Dat stijging volgt op een jaar waarin het bedrijf de omzet voor het eerste tot boven de 30 miljoen euro wist te brengen. Dat betekende in coronajaar 2020 een omzetplus met circa een vijfde. In juni, net na de eerste lockdown, draaide de opslagverhuurder zijn beste maand in zijn bestaan met een tijdelijke verdubbeling van de omzet. Het aantal vestigingen steeg vorig jaar met 12 procent naar 36 locaties. Het bedrijf is van plan om de komende drie jaar dat aantal te verdubbelen.

Coronakaart

Check hier hoeveel besmettingen er zijn in jouw gemeente.