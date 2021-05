Coronavirus: Definitief geen voetbalfans welkom bij laatste speelrondes

Reproductiegetal coronavirus daalt nog verder

Het coronavirus verspreidt zich nog langzamer door Nederland. Het zogeheten reproductiegetal is verder gezakt, van 0,94 naar 0,93. In de voorgaande dagen stond het cijfer zelfs op 0,91 en dat is het laagste peil sinds eind januari.

Als het reproductiegetal onder de 1 ligt, kan de uitbraak langzaam doven. Hoe verder het boven de 1 komt, hoe meer mensen besmet raken. In dat geval kan het aantal gevallen steeds sneller oplopen.

Twee keer per week, op dinsdag en vrijdag, berekent het RIVM het reproductiegetal. Daarbij kijkt het instituut standaard ongeveer twee weken terug in de tijd, omdat het anders geen betrouwbaar cijfer kan geven. Het reproductiegetal van 0,93 slaat op de situatie zoals die op 22 april was. Op 20 en 21 april was het getal 0,91.

Definitief geen voetbalfans welkom bij laatste speelrondes

Bij de resterende speelrondes in het betaalde voetbal zijn definitief geen supporters welkom. Dat is de uitkomst van het overleg dat het kabinet vrijdag voerde met de KNVB, de Eredivisie CV en de Keuken Kampioen Divisie.

Het kabinet liet weten dat de juridische basis nog ontbreekt om (met toegangstests) publiek toe te laten bij publieksevenementen. De KNVB zegt zwaar teleurgesteld te zijn.

ADO Den Haag speelt zondag een uitwedstrijd tegen PEC Zwolle. In het stadion in Zwolle zullen dus ook geen toeschouwers aanwezig zijn.

Advies over inenten zwangere vrouwen

Zorgminister Hugo de Jonge wil weten of het verstandig is zwangere vrouwen voorrang te geven bij het vaccineren tegen corona. Hij heeft aan het RIVM gevraagd om uit te zoeken of zwangere vrouwen meer risico lopen op een ernstig verloop van een corona-infectie. Als dat het geval is, wil De Jonge weten of dat aanleiding is om zwangeren voorrang te geven bij het vaccineren.

Het departement wacht het advies van het RIVM af, meldt een woordvoerster van het ministerie vrijdag. Wanneer dat komt, is niet duidelijk. Op dit moment krijgen zwangere vrouwen - net zoals iedereen - een uitnodiging voor een prik op basis van hun leeftijd of als zij een medische aandoening zouden hebben.

Onlangs maakte het RIVM bekend dat de coronavaccins van Pfizer/BioNTech en Moderna veilig zijn voor vrouwen die een kindje verwachten. Dat advies is gebaseerd op data uit de Verenigde Staten, waar al 90.000 zwangere vrouwen werden ingeënt met een van die vaccins. De vaccins zijn veilig voor moeder en kind.

Minister Hugo de Jonge | Foto: ANP

Aantal coronapatiënten in ziekenhuizen verder gedaald

Ziekenhuizen behandelen momenteel 2521 coronapatiënten, dertig minder dan op donderdag, en dat is het laagste aantal in twee weken tijd. In de afgelopen week zijn 185 bedden vrijgekomen.

Op de verpleegafdelingen liggen momenteel 1724 mensen vanwege Covid-19. Dat zijn er twintig minder dan op donderdag. Het aantal coronapatiënten op de intensive cares daalde met tien naar 797. Voor het eerst in ongeveer drie weken komt dit aantal onder de 800 uit.

Ook het aantal nieuwe opnames daalt. In de afgelopen 24 uur zijn 287 mensen nieuw op een verpleegafdeling of intensive care beland. Volgens de cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) namen ziekenhuizen in de afgelopen week 1947 nieuwe patiënten op. Dit komt neer op gemiddeld 278,1 mensen per dag, het laagste peil sinds eind maart.

'Duits advies: coronavaccin Janssen alleen nog voor 60-plussers'

Duitsland zou het coronavaccin van Janssen uit Leiden alleen nog aan mensen van 60 jaar en ouder moeten toedienen, net als het vaccin van AstraZeneca. Volgens het gezaghebbende tijdschrift Der Spiegel is dat het advies van de officiële commissie voor vaccinaties in Duitsland, de Ständige Impfkommission (Stiko) van het Robert Koch Institut, het Duitse RIVM.

De Stiko zou het advies maandag naar buiten brengen. Aanleiding voor de stap zijn de potentiële bijwerkingen. Het vaccin van Janssen zou bij sommige mensen kunnen leiden tot een zeldzame en gevaarlijke combinatie van bloedstolsels en een laag aantal bloedplaatjes. Mensen die jonger dan 60 zijn, zouden het vaccin alleen nog kunnen krijgen na overleg met hun arts, zou de Stiko adviseren.

Gemeente Katwijk lanceert speciale coronacampagne

De gemeente Katwijk lanceert een speciale coronacampagne om het aantal besmettingen in het dorp terug te dringen. 'Katwijk heeft, in verhouding tot andere gemeenten in de regio, een hoog aantal coronabesmettingen'. schrijft de gemeente in een persbericht. 'Dit kan te maken hebben met de sterke sociale structuur. In Katwijk zorgt men voor elkaar en zijn traditiegetrouwe bezoekjes moeilijk uit te bannen. Normaliter een enorm pluspunt, maar in het licht van besmettingen, helaas minder fijn. Juist daarom maakt de gemeente Katwijk, naast alle landelijke en regionale aandacht, ook lokale campagnes'

Al heel wat Katwijkers hebben inmiddels genoten van een lekker drankje op het terras.🍹 Ze zijn eindelijk weer open!... Posted by Gemeente Katwijk on Thursday, May 6, 2021

In deze laatste campagne vragen mensen uit Katwijk die door hun werk of hobby dagelijks met de gevolgen van de coronapandemie te maken hebben, om aandacht voor de basisregels. Burgemeester Visser: 'Laten we hopen dat hun boodschap landt: door ons nu vast te houden aan de basisregels, kunnen we straks stappen maken. Daar doen we het met elkaar voor!'

Banken gaven ruim 50 miljard euro coronaleningen aan bedrijven

De Nederlandse banken hebben sinds het begin van de coronacrisis voor 51,1 miljard euro aan leningen gegeven aan ondernemingen. Daarmee werden zo'n 56.000 ondernemers geholpen, laat de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) weten. Van het totaalbedrag werd 6,8 miljard euro in de afgelopen maand geleend.

Chris Buijnk, voorman van de NVB, ziet dat het aantal leningen waarvoor de overheid zich garant stelt maar zeer beperkt groeide. 'Ondernemers in getroffen sectoren lijken minder krediet aan te vragen, omdat hun vooruitzichten onzeker zijn en zij nu geen extra schuld willen aangaan.' De overheid moet volgens Buijink dan ook snel duidelijkheid geven over wat het gaat doen met de overheidssteun.

Sinds het begin van de coronacrisis hebben 129.000 bedrijven een betaalpauze gekregen met een totale waarde van 3,1 miljard euro. Bijna 26.000 particulieren kregen zo'n pauze voor hun hypotheek en nog eens 12.000 voor een andere lening. Die uitgestelde terugbetalingen waren in totaal 88 miljoen euro waard.

Zwangeren staan achteraan bij vaccinatie

Zwangeren met corona blijken een hoger risico te hebben op een ernstig beloop. Meer dan 400 zwangeren belandden met Covid-19 in het ziekenhuis, van wie 36 op de IC, blijkt uit nieuwe cijfers, waar het AD over schrijft. Toch staan ze achteraan in de rij voor een vaccinatie.

In het UMC Utrecht lagen afgelopen weken vier zwangere vrouwen met corona op de Intensive Care. 'Twee van hen hebben we helaas te vroeg moeten laten bevallen, rond de dertig weken, omdat de moeder moest worden geïntubeerd. Op het kind heeft zo'n vroeggeboorte invloed voor de rest van het leven,' zegt Kitty Bloemenkamp, hoogleraar Verloskunde (UMC Utrecht).

Het verbaast de hoogleraar dat voor zwangeren met corona weinig aandacht is. Tot voor kort werd verondersteld dat zwangeren met corona niet meer risico lopen dan leeftijdsgenoten. Maar uit nieuwe cijfers van alle ziekenhuizen en verloskundigen blijkt dat zij bij een besmetting met Covid-19 zo'n 2,5 keer meer kans lopen om op de IC te belanden als hun niet-zwangere leeftijdsgenoten.

Nederland aast op vaccins die Scandinaviërs niet willen

Nederland aast op vaccins die zijn toebedeeld aan Denemarken en Noorwegen. Demissionair minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid steekt zijn vinger op nu de Denen het Janssen-vaccin hebben geschrapt in het vaccinatieprogramma. Bij de Noren gaat het om doses van AstraZeneca, schrijft De Telegraaf.

Beide landen hebben beide vaccins geschrapt uit het prikplan vanwege de kans op een zeer zeldzame bijwerking.

Coronakaart

Check hier hoeveel besmettingen er zijn in jouw gemeente.