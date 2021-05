Coronavirus: Aantal coronapatiënten in ziekenhuizen daalt, twee uur gratis parkeren in Katwijk

Attractieparken: we kunnen binnen één dag opstarten

Ook bij de Club van Elf, de overkoepelende organisatie van een groot aantal dagattracties zoals Keukenhof, Madurodam en Duinrell, overheerst teleurstelling nu de versoepelingen zijn uitgesteld. Op 11 mei zouden volgens het openingsplan alle 'doorstroomlocaties' buiten de deuren mogen openen. Maar dat heeft het kabinet nu uitgesteld, kijkend naar de ziekenhuisopnames van coronapatiënten.

Directeur Kees Klesman: 'We staan met z'n allen al tijden klaar om te openen. En dat kan verantwoord, op 1,5 meter afstand, met alle hygiënemaatregelen en een prima communicatie.' Ook Klesman zegt te beseffen dat het kabinet beslist, 'als de cijfers zijn zoals ze zijn'. 'Maar ik wil het kabinet wel meegeven dat we niet per se nu weer hoeven te wachten tot 18 mei. Wij kunnen binnen één dag opstarten. Dus als ze uiteindelijk beslissen dat 11 mei tóch haalbaar is, dan redden wij dat.'

Dichthouden sportscholen en -verenigingen een 'klap in het gezicht'

Dat er geen extra versoepelingen komen op 11 mei, noemt fitnesschoolhouder Richard van Riel van Club Den Edel uit Waddinxveen 'een klap in het gezicht'. Waren de versoepelingen wel doorgegaan, dan was het mogelijk om weer binnen te fitnessen en binnensportverenigingen konden weer leden verwelkomen.

Miljoenen Nederlanders zitten volgens Van Riel nu thuis. Ze zijn uit zichzelf niet gemotiveerd genoeg om te gaan sporten. 'Die mensen hebben de fitnessscholen nodig. Daar zitten professionals. Van diëtisten tot instructeurs.'

Aantal coronapatiënten in ziekenhuizen daalt naar 2638

In de Nederlandse ziekenhuizen liggen zaterdag 2638 patiënten met Covid-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt. Dat zijn er 68 minder dan vrijdag, blijkt uit cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Na zes achtereenvolgende dagen van stijging is voor het eerst weer sprake van een daling van het aantal opgenomen coronapatiënten.

Het aantal Covid-patiënten op de intensive care is met vier gestegen naar 811.

Geen verdere versoepelingen coronaregels

De verdere versoepelingen van de coronaregels die mogelijk vanaf 11 mei zouden ingaan, zoals het openen van sportscholen en dierentuinen, laten langer op zich wachten. Het kabinet vindt het aantal opnames van coronapatiënten in ziekenhuizen en op ic's nu nog te hoog, laat de Rijksvoorlichtingsdienst weten.

Zondag zou het kabinet op het Catshuis overleggen over de verdere versoepelingen per 11 mei, maar die bijeenkomst wordt verplaatst naar volgend weekend. De eerstvolgende datum dat de versoepelingen kunnen ingaan is waarschijnlijk 18 mei.

Gemeente Katwijk komt ondernemers tegemoet

De gemeente Katwijk komt de horeca, detailhandel en non-food markkooplieden tegemoet die de afgelopen maanden hebben geleden onder de coronamaatregelen. Wethouder Jacco Knape zegt dat van 1 mei tot 1 juli de eerste twee uur gratis kan worden geparkeerd in de parkeergarages van Katwijk. 'Dit draagt bij aan het herstel van de horeca en detailhandel in het centrum.'

'Ook de non-food marktkooplui komen we financieel tegemoet', vervolgt Knape. 'De huur voor de periode dat ze niet op de markt stonden, wordt kwijtgescholden.'

Daarnaast hoeft de precariobelasting voor 2020 niet worden betaald. 'Hiermee helpen we ondernemers die gebruik maken van gemeentegrond voor bijvoorbeeld een terras.'

Technische problemen met website voor coronatest

Nederlanders die zich willen laten testen op het coronavirus kunnen problemen ondervinden bij het maken van een afspraak via internet. Dat geldt ook voor mensen die zich willen laten vaccineren.

De koepelorganisatie GGD GHOR Nederland meldt dat er technische problemen zijn met de websites coronatest.nl en coronavaccinatie-afspraak.nl. "We werken aan een oplossing", meldt de GGD zaterdagochtend.

Medewerkers op het callcentrum zijn bereikbaar om afspraken in te plannen en mensen te bellen met testuitslagen.

VWS komt om in 2 miljard mondkapjes, spatschermen en handschoenen

Het ministerie van Volksgezondheid heeft vorig jaar tegen het advies van professionele inkopers in extra mondkapjes en andere beschermingsmiddelen besteld. De voorraad is daardoor opgelopen tot boven de twee miljard stuks, terwijl er nu amper vraag is en de houdbaarheid van de spullen beperkt is, schrijft de Volkskrant.

Het ministerie heeft inmiddels elf magazijnen vol beschermingsmiddelen, vooral mondkapjes, maar ook schorten, handschoenen, spatbrillen en jassen. In totaal zijn er vorig jaar 2,5 miljard producten besteld. Daarvan is nog geen 15 procent aan de zorg geleverd.

CoronaMelder doet vanaf zaterdagmiddag weer meldingen

De CoronaMelder-app geeft gebruikers vanaf zaterdagmiddag 17.00 uur weer een melding als zij in de buurt zijn geweest van een besmet persoon. Coronaminister Hugo de Jonge besloot woensdagavond de meldingen voor twee dagen uit te schakelen vanwege privacyproblemen bij Google. De meldingen blijven nog iets langer uit omdat het ministerie van Volksgezondheid wil wachten tot de veilige updates van Google op Android-telefoons staan.

Ook de opgespaarde meldingen van de afgelopen 48 uur zullen dan alsnog worden verzonden.

Mobiele telefoon | Foto: PxHere

'Forse stijging aantal jongere coronapatiënten in ziekenhuizen'

In deze coronagolf liggen er in de ziekenhuizen veel meer jongere patiënten, van tussen de 30 en 50 jaar oud. Niet alleen daalt de gemiddelde leeftijd van covidpatiënten, mede door vaccinatie van ouderen, maar ook in absolute zin is er sprake van een forse stijging van het aantal ernstig zieke jonge mensen dat ziekenhuiszorg nodig heeft. De Britse variant van het virus is een mogelijke oorzaak van hogere ziekenhuisopname, schrijft Trouw.

