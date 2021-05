Coronavirus: Wederom drukte in Mall of the Netherlands

Ondanks corona drukte in Westfield Mall of the Netherlands

Het is ook zondag erg druk in winkelcentrum Mall of the Netherlands in Leidschendam. Voor de winkels staan lange rijen en veel mensen dragen geen mondkapje. Ook de anderhalve meter-regel wordt weinig nageleefd. Ondanks de drukte willen mensen toch graag even naar binnen om te kijken of een kopje koffie te halen.

'Wij waren het oude Leidsenhage gewend, dit is maar niks. Het is veel te groot en te druk', vertelt een stel dat buiten zit uit te rusten. Een andere vrouw ging naar binnen om een kop koffie te halen. Ze ging echter snel weer naar buiten. 'Dit is mij te druk, ik krijg er geen veilig gevoel bij', zegt de vrouw.

Een vrouw die als schoonmaakster werkt bij het winkelcentrum vindt het erg gezellig dat er weer geshopt mag worden. Aan de andere kant heeft ze ook wel zorgen. 'Qua corona is het wel een dingetje', vertelt de vrouw. Ze vindt het vooral de verantwoordelijk van de mensen zelf die naar de Mall komen.

Een hoop mensen in de Mall lopen zonder mondkapje of dragen hun mondkapje onder de kin. 'Wij van de cleaning zeggen daar niks van, maar security spreekt mensen daar zeker op aan', vertelt de schoonmaakster.

Ruim 5500 nieuwe besmettingen, cijfers beïnvloed door storing

Tussen zaterdagochtend en zondagochtend zijn 5534 nieuwe coronabesmettingen geregistreerd. Door een technische storing zijn er minder meldingen doorgekomen. Hierdoor valt het cijfer nu lager uit dan in werkelijkheid en vallen de cijfers komende dagen hoger uit.

In de afgelopen zeven dagen kreeg het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 46.673 meldingen van positieve tests. Dat komt neer op gemiddeld 6668 bevestigde besmettingen per dag. Het weekgemiddelde was de afgelopen veertien dagen niet zo laag, wat mogelijk wordt veroorzaakt door de storing. Het aantal besmettingen op zaterdag is bijgesteld naar 5819, ook deze cijfers zijn lager door de storing.

Het aantal gemelde sterfgevallen bedroeg het afgelopen etmaal drie. Sterfgevallen worden soms pas na een tijdje doorgegeven. In de afgelopen zeven dagen registreerde het RIVM 123 sterfgevallen, wat neerkomt op bijna 18 per dag.

Aantal coronapatiënten in ziekenhuizen daalt naar 2600

In de Nederlandse ziekenhuizen liggen zondag 2600 patiënten met Covid-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt. Dat zijn er 38 minder dan zaterdag toen de daling van het aantal coronapatiënten inzette na zes dagen van stijging. Dit blijkt uit cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

Het aantal Covid-patiënten op de intensive care is met zeven gedaald naar 804. Dat schommelt al ruim twee weken tussen de 800 en 850. Het aantal coronapatiënten op de verpleegafdeling daalde het afgelopen etmaal met 31 patiënten naar 1796.

De instroom is gedaald ten opzichte van afgelopen dagen. Afgelopen etmaal zijn 214 nieuwe coronapatiënten opgenomen op een verpleegafdeling of intensive care. Dat waren er op zaterdag nog 320.

Besmettingscijfers zondag mogelijk niet up-to-date door storing

De dagelijkse besmettingscijfers die het RIVM iedere middag doorgeeft zullen zondagmiddag waarschijnlijk niet up-to-date date zijn en daarmee lager dan in werkelijkheid. Net als zaterdag zullen de cijfers ook zondag worden beïnvloed door een aanhoudende storing, verwacht een woordvoerder van het RIVM.

Door de storing hebben niet alle GGD'en dit weekend alle meldingen van positieve testen door kunnen geven. "De storing is groter dan zaterdag werd voorzien, wat inhoudt dat we ook vandaag een onderpercentage verwachten", aldus de woordvoerder.

Zaterdag meldde het RIVM 5836 nieuwe coronabesmettingen. De RIVM-cijfers passeerden zaterdag de grens van 1,5 miljoen geregistreerde coronabesmettingen.

Korpschef: politie ook na coronacrisis onder druk

De capaciteit van de politie blijft ook na de coronacrisis onder druk staan. Hiervoor waarschuwde korpschef Henk van Essen van de Nationale Politie in het tv-programma WNL Op Zondag.

De politie telde in de periode januari tot en met april ruim 1500 demonstraties. Medewerkers maakten ruim 212.000 overuren, het ziekteverzuim bleef desondanks laag. De politie heeft tijd nodig om te kunnen herstellen, zegt de korpschef. 'Een heleboel collega's verlangen naar vrije tijd om te ademhalen, maar ook als we teruggaan naar normaal staat de politie onder druk', zegt Van Essen. Zondag zijn er opnieuw demonstraties en moet de politie in Amsterdam zich voorbereiden op het kampioenschap van Ajax.

Viruswaarheid eist in kort geding afschaffing coronamaatregelen

De actiegroep Viruswaarheid eist maandag in een kort geding in de rechtbank in Den Haag afschaffing van alle resterende coronamaatregelen. Aanvankelijk zou het kort geding alleen gaan over de avondklok, maar de actiegroep heeft besloten de vordering uit te breiden naar alle vrijheidsbeperkende maatregelen.

De avondklok liep woensdagochtend na ruim drie maanden af. De Staat verzocht daarom tot intrekking van het kort geding. Viruswaarheid weigert dit en grijpt het kort geding nu aan om de voorzieningenrechter te vragen alle coronamaatregelen te beëindigen. 'De bezwaren tegen de avondklok gelden voor alle coronaregels die grondrechten en vrijheden inperken', zegt jurist Jeroen Pols van Viruswaarheid zondag.

Pols zegt dat de staat verdragsrechtelijke verplichtingen negeert. 'Crisismaatregelen die leiden tot vergaande inperkingen van grondrechten zijn alleen onder strenge voorwaarden toegestaan', zegt Pols. Nederland had volgens hem de noodtoestand moeten uitroepen en die moeten melden bij de Raad van Europa en de Verenigde Naties.

Volgens Viruswaarheid schoof de regering met de invoering van de coronaspoedwet ook de nationale wetgeving opzij. Pols: 'Nederland verkeert op dit moment in een rechtsvrije ruimte. Hier is geen ruimte voor mitsen en maren. De rechter heeft de verplichting deze situatie te beëindigen.'

GGD telefonisch weer bereikbaar, online afspraak maken kan nog niet

Nederlanders die zich willen laten testen op het coronavirus kunnen in veel gevallen weer telefonisch een afspraak maken, meldt de koepelorganisatie GGD GHOR Nederland. Dat geldt ook voor mensen die zich willen laten vaccineren. Het is nog steeds niet mogelijk om online een afspraak te maken.

De GGD meldde zaterdagochtend dat er technische problemen zijn met de websites coronatest.nl en coronavaccinatie-afspraak.nl. 'We werken aan een oplossing', zei de organisatie. Later op de dag bleek dat ook via de telefoon geen afspraak gemaakt kon worden. Even na 18.00 uur was de telefonische storing verholpen.

De online storing heeft te maken met de koppeling met DigiD. Daardoor kunnen tijdens het maken van afspraken of het opvragen van een testuitslag problemen ontstaan.

5836 nieuwe coronabesmettingen

Tussen vrijdagochtend en zaterdagochtend zijn 5836 nieuwe coronabesmettingen geregistreerd. Sinds het begin van de uitbraak, ruim een jaar geleden, zijn nu 1.502.562 Nederlanders positief getest. De RIVM-cijfers passeerden zaterdag de grens van 1,5 miljoen.

In de afgelopen zeven dagen kreeg het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 49.190 meldingen van positieve tests. Dat komt neer op gemiddeld 7027 bevestigde besmettingen per dag. Het weekgemiddelde was de afgelopen veertien dagen niet zo laag.

Te druk in Mall of the Netherlands en centrum Leiden

Het openen van de terrassen en de winkels zorgt ervoor dat het op sommige plekken in de regio deze zaterdag te druk is. De gemeente Leiden roept op om niet meer naar de binnenstad te komen, behalve als je al een reservering bij een horecagelegenheid had gemaakt.

Ook bij winkelcentrum Mall of the Netherlands in Leidschendam is het zaterdagmiddag te druk. De gemeente laat weten dat de parkeerplaatsen zijn afgesloten en roept op om op een ander rustig moment de boodschappen te doen.

Attractieparken: we kunnen binnen één dag opstarten

Ook bij de Club van Elf, de overkoepelende organisatie van een groot aantal dagattracties zoals Keukenhof, Madurodam en Duinrell, overheerst teleurstelling nu de versoepelingen zijn uitgesteld. Op 11 mei zouden volgens het openingsplan alle 'doorstroomlocaties' buiten de deuren mogen openen. Maar dat heeft het kabinet nu uitgesteld, kijkend naar de ziekenhuisopnames van coronapatiënten.

Directeur Kees Klesman: 'We staan met z'n allen al tijden klaar om te openen. En dat kan verantwoord, op 1,5 meter afstand, met alle hygiënemaatregelen en een prima communicatie.' Ook Klesman zegt te beseffen dat het kabinet beslist, 'als de cijfers zijn zoals ze zijn'. 'Maar ik wil het kabinet wel meegeven dat we niet per se nu weer hoeven te wachten tot 18 mei. Wij kunnen binnen één dag opstarten. Dus als ze uiteindelijk beslissen dat 11 mei tóch haalbaar is, dan redden wij dat.'

Dichthouden sportscholen en -verenigingen een 'klap in het gezicht'

Dat er geen extra versoepelingen komen op 11 mei, noemt fitnesschoolhouder Richard van Riel van Club Den Edel uit Waddinxveen 'een klap in het gezicht'. Waren de versoepelingen wel doorgegaan, dan was het mogelijk om weer binnen te fitnessen en binnensportverenigingen konden weer leden verwelkomen.

Miljoenen Nederlanders zitten volgens Van Riel nu thuis. Ze zijn uit zichzelf niet gemotiveerd genoeg om te gaan sporten. 'Die mensen hebben de fitnessscholen nodig. Daar zitten professionals. Van diëtisten tot instructeurs.'

Aantal coronapatiënten in ziekenhuizen daalt naar 2638

In de Nederlandse ziekenhuizen liggen zaterdag 2638 patiënten met Covid-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt. Dat zijn er 68 minder dan vrijdag, blijkt uit cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Na zes achtereenvolgende dagen van stijging is voor het eerst weer sprake van een daling van het aantal opgenomen coronapatiënten.

Het aantal Covid-patiënten op de intensive care is met vier gestegen naar 811.

Geen verdere versoepelingen coronaregels

De verdere versoepelingen van de coronaregels die mogelijk vanaf 11 mei zouden ingaan, zoals het openen van sportscholen en dierentuinen, laten langer op zich wachten. Het kabinet vindt het aantal opnames van coronapatiënten in ziekenhuizen en op ic's nu nog te hoog, laat de Rijksvoorlichtingsdienst weten.

Zondag zou het kabinet op het Catshuis overleggen over de verdere versoepelingen per 11 mei, maar die bijeenkomst wordt verplaatst naar volgend weekend. De eerstvolgende datum dat de versoepelingen kunnen ingaan is waarschijnlijk 18 mei.

Gemeente Katwijk komt ondernemers tegemoet

De gemeente Katwijk komt de horeca, detailhandel en non-food marktkooplieden tegemoet die de afgelopen maanden hebben geleden onder de coronamaatregelen. Wethouder Jacco Knape zegt dat van 1 mei tot 1 juli de eerste twee uur gratis kan worden geparkeerd in de parkeergarages van Katwijk. 'Dit draagt bij aan het herstel van de horeca en detailhandel in het centrum.'

'Ook de non-food marktkooplui komen we financieel tegemoet', vervolgt Knape. 'De huur voor de periode dat ze niet op de markt stonden, wordt kwijtgescholden.'

Daarnaast hoeft de precariobelasting voor 2020 niet worden betaald. 'Hiermee helpen we ondernemers die gebruik maken van gemeentegrond voor bijvoorbeeld een terras.'

Technische problemen met website voor coronatest

Nederlanders die zich willen laten testen op het coronavirus kunnen problemen ondervinden bij het maken van een afspraak via internet. Dat geldt ook voor mensen die zich willen laten vaccineren.

De koepelorganisatie GGD GHOR Nederland meldt dat er technische problemen zijn met de websites coronatest.nl en coronavaccinatie-afspraak.nl. "We werken aan een oplossing", meldt de GGD zaterdagochtend.

Medewerkers op het callcentrum zijn bereikbaar om afspraken in te plannen en mensen te bellen met testuitslagen.

VWS komt om in 2 miljard mondkapjes, spatschermen en handschoenen

Het ministerie van Volksgezondheid heeft vorig jaar tegen het advies van professionele inkopers in extra mondkapjes en andere beschermingsmiddelen besteld. De voorraad is daardoor opgelopen tot boven de twee miljard stuks, terwijl er nu amper vraag is en de houdbaarheid van de spullen beperkt is, schrijft de Volkskrant.

Het ministerie heeft inmiddels elf magazijnen vol beschermingsmiddelen, vooral mondkapjes, maar ook schorten, handschoenen, spatbrillen en jassen. In totaal zijn er vorig jaar 2,5 miljard producten besteld. Daarvan is nog geen 15 procent aan de zorg geleverd.

CoronaMelder doet vanaf zaterdagmiddag weer meldingen

De CoronaMelder-app geeft gebruikers vanaf zaterdagmiddag 17.00 uur weer een melding als zij in de buurt zijn geweest van een besmet persoon. Coronaminister Hugo de Jonge besloot woensdagavond de meldingen voor twee dagen uit te schakelen vanwege privacyproblemen bij Google. De meldingen blijven nog iets langer uit omdat het ministerie van Volksgezondheid wil wachten tot de veilige updates van Google op Android-telefoons staan.

Ook de opgespaarde meldingen van de afgelopen 48 uur zullen dan alsnog worden verzonden.

'Forse stijging aantal jongere coronapatiënten in ziekenhuizen'

In deze coronagolf liggen er in de ziekenhuizen veel meer jongere patiënten, van tussen de 30 en 50 jaar oud. Niet alleen daalt de gemiddelde leeftijd van covidpatiënten, mede door vaccinatie van ouderen, maar ook in absolute zin is er sprake van een forse stijging van het aantal ernstig zieke jonge mensen dat ziekenhuiszorg nodig heeft. De Britse variant van het virus is een mogelijke oorzaak van hogere ziekenhuisopname, schrijft Trouw.

