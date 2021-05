DI-RECT en Residentie Orkest geven gezamenlijk livestreamconcert: 'Het is magisch'

De Haagse band DI-RECT en het Residentie Orkest geven zaterdagavond een concert via de livestream vanuit het AFAS Circustheater op Scheveningen. Een bijzondere samenwerking én unieke ervaring voor zowel de band als het orkest. 'Het is magisch', zegt Sven Arne Tepl, artistiek leider van het Residentie Orkest, zaterdagochtend in het radioprogramma UIT!.

DI-RECT is ontzettend enthousiast over de samenwerking: 'Spelen met een groot orkest is een droom die uitkomt. Dit stond al lange tijd op onze bucketlist en in het Residentie Orkest hebben we een partij gevonden met wie we deze droom kunnen verwezenlijken', liet de band eerder al weten. 'Dit gaat heel spectaculair worden.'

Maar ook voor het Residentie Orkest is de samenwerking niet niks. 'Het is ook voor ons zeker bijzonder. We willen al heel lang samenwerken en dit is een resultaat van gesprekken die meer dan twee jaar teruggaan. Opeens kwam de mogelijkheid langs, omdat DI-RECT eigenlijk sinds de lockdown spraakmakende streams organiseert op iconische locaties', doelt Tepl op de livestreamconcerten van DI-RECT op bijvoorbeeld de Scheveningse Pier en vanuit het Mauritshuis. 'Toen kwam de vraag op: zullen we samenwerken. Daar hoefden we niet lang over na te denken. Het is fantastisch om te doen.'

Muziekwerelden samenbrengen

Toch lijken de muziekwerelden van een pop/rockband en symfonieorkest behoorlijk uit elkaar te liggen. Want hoe arrangeer je een typische DI-RECT-song voor een symfonieorkest? 'Dat is altijd een hele goede discussie. Voor ons is het niet belangrijk om te zeggen: zorg ervoor dat het klassiek klinkt of dat je het orkest met extra riedeltjes voorziet. Je moet vooral kijken dat je de integriteit van die songs niet aantast', legt Tepl uit.

Een grote uitdaging was dat dit keer echter niet. 'Ik moet zeggen dat de originele songs van DI-RECT al een heel symfonische opzet hebben, dus dan moet een goede arrangeur dat uitvergroten naar een strijkersgroep en de blazers. Dus je zult vooral DI-RECT horen, maar dan symfonisch uitvergroot. Anders doet het geen recht aan de songs.'

Groots symfonisch

'Of het dan wel recht doet aan het orkest? Zeker', is Tepl stellig. 'Het is niet zo dat we als orkest nu extra moeten shinen of dat er extra dingen ingebouwd moeten worden. Maar Tom Trapp, onze fantastische arrangeur, heeft er wel voor gezorgd dat je een heel symfonieorkest hoort. Tijdens de repetitie in het Circustheater stond ik ertussen. Dat is gewoon magisch. Het is groots symfonisch en we zitten met een substantieel orkest qua aantallen. Die wil je natuurlijk horen, anders hoor je daar niet te zitten.'

Het livestreamconcert van DI-RECT en het Residentie Orkest is zaterdag 1 mei om 20.30 uur. De band en het orkest spelen zowel nummers van het nieuwe album van DI-RECT als klassiekers uit het repertoire van de Haagse band van de afgelopen tien jaar. Kaarten zijn te koop via de website van DI-RECT.

