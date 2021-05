Sportschoolhouder over uitblijven extra versoepelingen: 'We zijn de oplossing, niet het probleem'

Dat er geen extra versoepelingen komen op 11 mei, noemt fitnesschoolhouder Richard van Riel van Club Den Edel uit Waddinxveen 'een klap in het gezicht'. Waren de versoepelingen wel doorgegaan, dan was het mogelijk om weer binnen te fitnessen en binnensportverenigingen konden weer leden verwelkomen.

Zaterdag werd bekend dat het kabinet voorlopig geen verdere versoepelingen van de coronaregels gaat doorvoeren. Miljoenen Nederlanders zitten volgens Van Riel nu thuis. Ze zijn uit zichzelf niet gemotiveerd genoeg om te gaan sporten. 'Die mensen hebben de fitnessscholen nodig. Daar zitten professionals. Van diëtisten tot instructeurs.'

De gezondheidscrisis gaat zich verplaatsen, denkt de Waddinxvener 'Obesitas wordt de komende jaren een probleem en ook mentaal gaat er wat gebeuren bij de mensen. We zijn als sportscholen dan ook de oplossing voor dat soort zaken en niet het probleem, zoals de overheid het nu stelt. Je gaat bijna geloven dat de regering denkt: op dit moment zijn de gezondheidsproblemen die eraan komen niet onze zorg. Dat lossen de mensen na ons wel op.'

'Geef het volk brood en spelen, dan houdt ze zich stil'

Mensen worden volgens Van Riel letterlijk in de kou gezet. 'Ze moeten zelfstandig buitensporten. Dat mag maar in groepjes van maximaal vier en dat is soms moeilijk te begrijpen. Dan zie je achter de hekken bij voetbalwedstrijden van de jeugd, ouders naast elkaar staan. Of er staat een groep mensen lang te wachten in de rij voor een meubelgigant. Vervolgens mag je niet met een groepje van twintig mensen buiten sporten.'

'Wel friet en geen fitness', is een volgende ergernis van de passievolle Van Riel. 'Ik ben van en, en. En de terrassen open en sporten. Dat kan makkelijk samen. Ik gun de horecaondernemers ook hun omzet. Maar het is moeilijk te bevatten dat alcohol en vette happen wel mogen, maar sporten niet. Wat de Oude Romeinen al deden werkt nog steeds. Geef het volk brood en spelen, dan houdt ze zich stil. De regering dacht: open het voetbalstadion en de terrassen en de bevolking is weer tevreden.'

Voor tafeltennisvereniging Kwiek is verenigingsleven belangrijk

Toch is niet alles kommer en kwel volgens Van Riel. Vooral bij de lokale fitnessondernemers blijven de mensen trouw lid, weet hij. Ze volgen thuis een on demand-programma of doen mee aan buitenfitness. 'Let wel: dat doen ze allemaal op eigen rekening, daar hoeft de overheid niet met dure regelingen aan mee te betalen.'

Ook bij tafeltennisvereniging Kwiek uit Waddinxveen hadden ze gehoopt op versoepelingen over anderhalve week. 'Het allerbelangrijkste is het verenigingsleven en dat is er nu gewoon niet', zegt voorzitter Sjaak Kuijf. 'Tijdens de eerdere versoepelingen was het al onmogelijk om mensen iets te laten drinken aan de bar of koffie te serveren. De mensen die ik spreek missen dat heel erg. Het was iets belangrijks in hun leven. De wereldproblemen oplossen tijdens of na het sporten zijn de mooiste dingen in het leven.'

'Oudere leden zeiden: nu even niet'

Mochten er versoepelingen komen, dan is het voor Kuijf nog maar de vraag wat wel of niet is toegestaan. 'Vorig jaar mochten er maximaal zes mensen in de zaal. Dat zijn drie tafels. Je mocht ook niet wisselen van tegenstander en als er zes nieuwe mensen wilden spelen, dan moesten die andere zes weer uit de zaal zijn. We weten niet hoe die regels zijn met nieuwe versoepelingen.'

Een enorm geregel voor een kleine vereniging als Kwiek. 'Via een app moesten mensen zeggen: ik wil de eerste of tweede shift van de avond. We hebben ook oudere leden en daar is door corona een soort angst ontstaan. Die zeiden: doe maar even niet.'

Hopen op goede Olympische Spelen

Heel veel sportvereniging hebben volgens Kuijf te maken met een dalend ledenaantal. De coronacrisis komt dat niet ten goede. De hoop is nu gevestigd op de Olympische Spelen, vertelt de tafeltennisverenigingvoorzitter. 'Dat een Nederlander daar goed gaat presteren, dat geeft een boost aan de sport. Want mensen in de zaal krijgen is lastig, ze sporten liever individueel en de jeugd gaat liever op zaterdag geld verdienen.'

Kuijf denkt dat door het uitstellen van de competities het lopende seizoen niet wordt afgemaakt. Normaal hebben we in de zomer niet zoveel activiteiten. Dan is de vereniging in rust. Eind augustus begint het te kriebelen en in september start de competitie weer. Het is nu allemaal afwachten hoe dat eruit gaat zien. Hopelijk kunnen we dan weer helemaal van start en kan het verenigingsleven weer beginnen.'

LEES OOK: Zorgen bij sportverenigingen blijven door corona: 'Dit is voor ons geen doen'