Coronaproof serveren: Delftse uitvinders testen terrasrobot

'Je drukt het tafelnummer in en dan op start', legt Bas uit aan de serveerster. Een kind kan de was doen. Of in dit geval: een robot kan de bediening doen. Het karretje rijdt behendig langs stoelen en tafels over het terras. De witte wijn en thee golft bijna over de randjes, want de terrasklinkers van het Delfts Brouwhuis zijn niet zo vlak als de uitvinders zouden wensen.

'De robot volgt nu een koperdraad over het terras. In de toekomst gaat het apparaat autonoom rijden', zegt Bas. Het personeel noteert de bestelling en zet bij de bar alle drankjes en hapjes op de robot en toetst het tafelnummer in. De klanten moeten wel zelf hun bestelling van de robot afhalen, want het apparaat heeft geen armen.

Samen met de ober

Het prototype komt met een gemoedelijk vaartje aan bij drie dames die de nieuwe bediening 'grappig' vinden. 'Het ging best goed', zegt één van hen. 'Het was even spannend of de thee er niet overheen ging, maar het kwam goed.' Haar vriendin vult aan: 'Maar ik vind het wel leuker als er een vriendelijke ober komt bedienen.'

De meiden hoeven de leuke ober overigens niet te missen. De Rober, of Robèr, zoals de robot is gedoopt, zal als assistent van het bedienend personeel fungeren. 'Het kan bijvoorbeeld ook zware kratten of fusten vervoeren of de vaat meenemen', zegt Tom Dalhuisen, het technisch brein achter de robot. Tom werkte voorheen bij de TU Delft en ontwikkelde voetbalrobots en zelfrijdende auto's.

Vermaakfunctie en voor zware klussen

Op de testlocaties zien horecaondernemers de robot als een handige toekomstige hulp, volgens de uitvinders. Personeel van het Delfts Brouwhuis vindt de Rober een interessante uitvinding, maar het prototype rijdt met de huidige snelheid wat in de weg en haalt de snelheid eruit. Voor gewoon drankjes brengen, is het personeel veel sneller.

De manier van bedienen zal met de robot moeten veranderen, waarbij de zware klussen voor Rober zijn, zeggen de broers. Bas verwacht dat de robot ook een soort vermaakfunctie krijgt. Kinderen op het terras zullen het fantastisch vinden als hun chocomelk door een robot wordt gebracht.

LEES OOK: Toch terrassen op Delftse Burgwal, maar horeca moet zorgen voor veilige doorgang